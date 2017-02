Děti uprchlíků chrání na cestě do řecké školy eskorta, musela zablokovat přístup

před 1 hodinou

Cestu k základní škole v řecké Soluni, kam chodí několik uprchlických dětí, musela zablokovat policie. Neonacisté a někteří nepřátelsky naladění rodiče se totiž snažili dětem násilím zabránit, aby školu navštěvovaly, a to i přes to, že jsou od ostatních školáků zcela izolovaní a na výuku chodí v odpoledních hodinách. Úřady jim tak kvůli protestům musely poskytnout eskortu a zablokovat cestu ke škole, na níž v předchozích dnech protestovali neonacisté na motorkách.

Soluň (Řecko) - Řecké úřady v úterý zablokovaly přístup do základní školy na severu země poté, co se skupinky neonacistů a nepřátelských rodičů pokoušely násilně zabránit tomu, aby do ní chodila hrstka uprchlických dětí. Kurdští školáci ve věku od sedmi do 11 let se do školy v Oreokastru severně od Soluně dostali z nedalekého uprchlického tábora pod silnou policejní eskortou, napsala agentura AP.

Protesty vedly již v pondělí asi dvě desítky krajně pravicových demonstrantů společně s některými rodiči místních školáků, kteří svoje děti do školy v reakci na situaci odmítají posílat. Přitom škola jim vyšla vstříc tím, že kurdští školáci jsou od těch řeckých zcela izolovaní, protože na výuku chodí odpoledne. Neonacistům, kteří ve svých xenofobních projevech nacházejí zastání u velmi konzervativní řecké pravoslavné církve, se nelíbí, že kromě toho, že jde o děti cizinců, to navíc nejsou křesťané.

Aby úřady zabránily novým incidentům, při nichž se krajní pravičáci u školy objevili na motorkách v helmách a kuklách, nechaly v úterý přístupovou cestu zablokovat policejními autobusy a rozestavit na strategické pozice pořádkové síly.

Zatím byl kvůli protestům zatčen jeden člověk, který čelí obvinění z rasistických projevů.

V místě zorganizovali demonstraci také levicoví aktivisté, a to na podporu cizineckých dětí a jejich vzdělávání a proti "projevům hrubého primitivismu" krajní pravice.

