Děti pod 16 let budou mít v Británii zakázaný přístup k sociálním sítím

Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil v pondělí podle zahraničních agentur premiér Keir Starmer. Představil také plány na omezení platforem umožňujících přenášení živých videí. Agentura Reuters označuje plánovaná opatření za jedna z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě.
„Sociální sítě dělají děti nešťastnými. Usnadňují šikanu a zneužívání,“ uvedl šéf labouristické vlády. Krok označil za důležitý milník pro Británii a doplnil, že změny budou odrážet britské hodnoty, pomohou chránit děti na internetu a zároveň omezí vliv velkých technologických společností. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku.
Podle prohlášení zveřejněného britskou vládou má být zákaz nastaven na stejném modelu jako v Austrálii. Omezí přístup například k platformám jako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X. Naopak se nemá vztahovat na služby pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp či Signal. Přijatá opatření mají zahrnovat také přechodná opatření pro starší náctileté, například digitální večerku. Podrobnosti vláda zveřejní v červenci.
Británie se tak přidává k rostoucímu počtu zemí, které usilují o posílení bezpečnosti dětí na internetu. Austrálie, Kanada, Brazílie a Indonésie již přijaly právní předpisy nebo oznámily zavedení věkových omezení na přístup dětí k sociálním sítím. Francie, Španělsko, Dánsko, Thajsko či Jižní Korea patří mezi další země, které podobné přístupy zkoumají či připravují.
Vláda rozhodnutí přijala po ukončení veřejné konzultace, při níž obdržela 116 tisíc odpovědí od rodičů, zástupců technologického sektoru a samotných dětí. Podle ministryně kultury Lisy Nandyové drtivá většina respondentů včetně mladých lidí zákaz podpořila. Počet odpovědí byl druhý nejvyšší po konzultaci k tématu stejnopohlavních manželství z roku 2012.
Agentura AP upozorňuje, že tento krok britské vlády by mohl dále vyostřit napětí ve vztahu mezi Británií a Spojenými státy. Americké velvyslanectví v Londýně už dříve varovalo, že předpisy by měly být přesně vymezené a neměly by porušovat ochranu svobody projevu. Starmer uvedl, že bude o zákazu diskutovat s dalšími světovými lídry na summitu G7, který v oindělí začíná ve Francii. Doplnil, že státníci včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa uznávají potřebu chránit děti.
Zákaz přístupu pro mladší 16 let může „tlačit děti k anonymním a méně bezpečným službám“, varovali podle agentury AFP v reakci na pondělním oznámení britského premiéra zástupci videoplatformy YouTube.
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