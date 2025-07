"Půjdeme a otce pomstíme." Nejmladší Ukrajinci znají ze života jen pandemii a válku

Jako obyčejné se rozhodně nedá nazvat dětství synů Varvary Tupkalenkové. Ukrajinu napadli Rusové a oba kluci vyměnili autíčka za plastové zbraně a na dvorku zřídili své kontrolní stanoviště. Válka jim navíc vzala otce. Krvavý konflikt na dětech zanechává viditelné i neviditelné jizvy.

Dnes si osmiletý Andrij a šestiletý Maksym ve vesnici Kalynove v Charkovské oblasti, na dohled ruských hranic, hrají pouze na vojáky. Lezou v opuštěných zákopech a po ohořelých vracích obrněnců, které zůstaly na okraji vesnice. "Jsou to děti postižené válkou," řekla reportérům Reuters jejich matka.

Agentura navštívila rodinu dvakrát. Poprvé na konci března letošního roku. Tehdy byli chlapci mezi šesti zbývajícími dětmi v Kalynove. Nyní jsou podle jejich matky poslední dva. Na fiktivním kontrolním stanovišti "prověřují" ostatní vesničany. Vyrobili si i dřevěnou pevnost, kterou zdobí látková síť - ta podle nich místo chrání před smrtícími drony.

Ani jeden z bratrů navíc nikdy nevkročil do školní třídy. Ruská invaze totiž prodloužila distanční výuku přes internet, která začala během pandemie covidu-19.

Když začnou být boje v oblasti intenzivnější, Varvara odveze syny zpět do rodinného bytu v Charkově. Druhé největší ukrajinské město je ale samo o sobě častým cílem dronů." Děti neustále pláčou a chtějí se vrátit do vesnice. Tady je na rozdíl od města prostor na hraní, procházky, jízdu na čtyřkolkách," popisuje Tupkalenková.

V Kalynove se hoši pohybují poměrně volně a pomáhají dědečkovi s opravami domu. I tak se rodina přizpůsobuje válce. Sklep na skladování zeleniny používá jako protiletecký kryt a nábojnice slouží v zahradě jako začátek provizorní cesty. Pozor si děti musí dát na zbytky ručních granátů, tříštivé střely či nevybuchlou munici, které po bojích zamořily okolí.

I když ukrajinská protiofenziva vytlačila ruské vojáky z vesnice, život podél hranice s Ruskem je neustále nebezpečný. Těsně před i po návštěvě štábu Reuters oblast zasáhly bombové útoky.

Rodina se musí vyrovnávat i se smrtí otce, který padl při obraně vlasti před dvěma lety. "Kdyby se útoku nezúčastnil, nezemřel by," tvrdí starší Andrij. Podobně jako mnoho dospělých Ukrajinců, i mladí bratři vyjadřují svůj hněv vůči ruským agresorům a tvrdí, že jsou to vrazi, kteří zabili jejich otce. "Půjdeme do Donbasu a pomstíme ho," dodávají společně.

Největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války si vybírá na nejmladších Ukrajincích svou daň. Podle mezinárodní humanitární organizace Save the Children jde o škálu obsahující úzkosti a strach či dlouhodobé následky, jakými jsou chudoba, deprese nebo narušený emoční vývoj.

To potvrzuje i kyjevská psycholožka Kateryna Holtsberhová. Podle ní mohou důsledky takových ztrát a traumatických válečných zážitků přetrvávat až do dospělosti. V některých případech mohou dokonce otupit emoční vnímání dítěte a bránit jeho vývoji. "Válka může způsobit, že děti mají potíže uvědomit si, když někdo jiný cítí bolest… Takoví lhostejní dospělí pravděpodobně nebudou schopni vychovat děti se základní důvěrou ve svět," doplnila.

