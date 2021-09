Narodil jsem se, když padala Dvojčata. Děti 11. září vyprávějí svůj příběh

Anish Shrivastava Přesně před dvaceti lety, 11. září 2001, se v USA narodilo 13 238 dětí a Anish Shrivastava z Robbinsville v New Jersey byl jedním z nich. Na svět přišel o deset dní dříve, než měl, a patrně tím zachránil svému strýci život. „Strejda pracoval ve Světovém obchodním centru, ale kvůli mému narození ten den zůstal doma, aby pomáhal rodině.“ Jeho rodiče přišli z Indie do USA dva roky před tím, Anish byl první dítě z širší rodiny, které se mělo narodit ve Spojených státech. Stalo se tak v 10:05 dopoledne. Šest minut před tím se zřítila jižní věž Dvojčat, o hodinu později severní, ve které měl kancelář i jeho strýc. Poprvé mu to rodiče vyprávěli, když začal chodit na základní školu. „Řekli mi hlavní věci, ale v šesti letech ještě zdaleka všemu nerozumíte.“ Pamatuje si však, že rodiče od první chvíle zdůrazňovali jednu věc. „Záměrně nemluvili jen o tom, jaká to byla tragédie, o mrtvých. Ale také o hasičích, záchranářích, dobrovolnících, o tom, že 11. září ukázalo o Američanech hodně dobrého. Ovlivnilo mě to, snažím se být užitečný.“ „Záměrně nemluvili jen o tom, jaká to byla tragédie, o mrtvých. Ale také o hasičích, záchranářích, dobrovolnících, o tom, že 11. září ukázalo o Američanech hodně dobrého. Ovlivnilo mě to, snažím se být užitečný.“ Své narozeniny neslaví přímo 11. září, ale vždy o pár dní dříve nebo později. V den samotného výročí se snaží přispět „tomu lepšímu odkazu jinak smutného dne“. Jako dobrovolník pracuje pro potravinovou banku MyGoodDeed, která shromážděné potraviny balíkuje a dopravuje k potřebným. Na 11. září se to vždy děje po celých Spojených státech. „Jsou to miliony balíčků, které se dostanou k lidem.“ Při práci pro tuto organizaci se Anish seznámil s několika dalšími „dětmi“, které se narodily 11. září 2001. „Když takto konkrétně někomu přispějete, je to skvělý pocit a také nemáte čas na špatné vzpomínky.“ Začátek americké války s terorem samozřejmě ještě nevnímal, její konec, nedávný odchod Američanů z Afghánistánu, vidí spíš rozpačitě. „Je to zvláštní, ta válka byla dlouhá jako můj dosavadní život. Teď nevím, co si o tom myslet. Asi potřebuji ještě čas.“ Sám za sebe cítí jako nejdůležitější událost, která jej dosud nejvíce ovlivnila, pandemii covidu. „Byla to asi největší změna, kterou moje generace zažila. Všechny to přinutilo, aby se přizpůsobili, a to velmi rychle.“ Přirovnává to právě k situaci po 11. září. Tehdy se svět změnil pro generaci jeho rodičů. „A s covidem najednou také přemýšlíte o mnohých věcech jinak.“ Lidé se setkávají víc on-line než osobně a mnohem víc i pracují on-line. Podle Anishe to tak do určité míry zůstane i po konci pandemie. „A to bude pro naši generaci, která je na startu profesní dráhy, asi ta nejzásadnější změna.“ Studuje finanční a byznysovou analytiku a i ve volném čase sedává u počítače. Až školu dokončí a vstoupí do profesního života, chtěl by pracovat v New Yorku. „Přitahuje mě svojí energií, vždy, když tam jsem, tak ji cítím.” Neví ale, jak to vyjádřit. „Může to mít i souvislost s dnem mého narození, jako bych měl s New Yorkem nějaké zvláštní spojení.“ Americe je nejvíce vděčný za dobré přijetí, kterého se po příchodu do země dostalo jeho rodičům. „Ze svého okolí jsem slyšel příběhy, kdy měli imigranti problémy.“ Jeho rodiče naštěstí žádnou takovou zkušenost nemají. „Všichni, se kterými se po příchodu do USA potkali, byli dobří lidé.“ Připouští, že kolem sebe vidí ostré politické a společenské napětí, jisté rozdělení. Ale věří, že to lze překonat. „Američané se dokážou sjednotit kolem pozitivních věcí. Jako je právě schopnost si navzájem pomáhat.“ Jen se o to lidé podle Anishe Shrivastavy musí aktivně snažit.

Adsel Sparrowová Každý máme své sny. Adsel Sparrowová z Vermontu by chtěla zažít Broadway. Ne jako divák, takto už slavné newyorské divadlo zná, ale jako herečka. Zatím se v rodném Vermontu, kde i studuje, divadlu věnuje ochotnicky. „Narodila jsem se doma. Táta nešel do práce, aby byl u porodu. Ale pak zvedal telefony – známí mu volali a říkali ‚nepouštěj si televizi ani rádio‘.“ Bylo 11. září 2001 a přátelé se báli, aby otce ani matku, čerstvou rodičku nerozrušily zprávy a záběry tragédie, která se právě odvíjela na dolním Manhattanu v New Yorku. Sama Adsel má pocit, že od doby, co si pamatuje svět kolem sebe, věděla, na jaký den připadají její narozeniny. „Co se ale časem mění, je dopad na mě.“ Bylo zrovna 10. výročí, když na ni to datum poprvé opravdu dolehlo. „Najednou jsem to silně vnímala z médií. A také ve škole už s námi mohli mluvit, aniž by se museli bát, že nás tím vyděsí.“ V knihovně si pak už sama vyhledala starší časopisy. „Četla jsem o tom a najednou jsem začala brečet. Takže tohle se stalo… a já jsem se zrovna narodila?“ „Četla jsem o tom a najednou jsem začala brečet. Takže tohle se stalo… a já jsem se zrovna narodila?“ V té chvíli jí to přišlo smutné, nevhodné, zmatené. Dnes se na to už dívá jinak, baví se s rodiči o tom, co všechno se pro ně po 11. září změnilo a co naopak jí přijde zcela normální. Například bezpečnostní kontroly na letištích. „Pro mě je to také otrava, ale beru to jako běžnou součást života. Neznám, že by to někdy bylo jinak.“ Její rodiče ale vždy vzpomínají, že „kdysi to na letištích fungovalo spíš jako na autobusových nádražích“. Bezpečnostní kontroly byly, ale mnohem střídmější, rychlejší, v poklusu. Především její otec, který pracoval u pohraniční stráže, se k tomu často vrací. „Nesnáší, jak se to po 11. září změnilo. Stěžuje si, jak to bývalo jednoduché a teď musí být všude kontroly.“ Adselinu otci vadí i to, že rovněž v kybernetickém prostředí jsou teď podle něj lidé pod mnohem větší kontrolou. Adsel to naopak vůbec necítí jako problém. „Vůbec na to nemyslím, nemám co skrývat a v současném technologickém prostředí o mně beztak už všechno vědí. Určitě už někde mají i mé otisky prstů.“ Generace jejích rodičů by možná řekla, že to je naivní přístup, Adsel ale spíše působí jako nezlomná optimistka – obecně věří, že její generace má před sebou lepší časy. „Opravdu doufám, že po covidu se už věci změní jen k lepšímu. Co horšího by nás mělo potkat, třetí světová válka?“ Směje se při tom, ale zvážní, když má říct, co byla pro ni nejdůležitější mediální událost jejího života. Co bylo její 11. září? „Střílení v Sandy Hook, protože jsem tehdy byla také na základní škole.“ V prosinci 2012 bylo při střelbě ve škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu zabito 26 lidí, z toho 20 školáků prvního stupně. „To bylo první masové střílení, které si pamatuju. Pak byla další, například na střední škole v Parklandu na Floridě, to mi bylo sedmnáct... V USA je to bohužel časté.“ Při otázce na ostrou polarizaci americké společnosti Adsel připustí, že čím dál více lidí vidí věci „naprosto černobíle“, ale hned opět nadějně dodá, že se musí najít cesta, jak současné propasti přemostit. „Teď je mi dvacet a věřím, že naše generace by to mohla dokázat. Zavolejte znovu za dvacet let a uvidíme, zda jsem to předpověděla dobře.“ A ta Broadway, opravdu se tam vidí za dvacet let? „Divadlo miluju, ale je to velmi nejistá kariéra. Takže studuju pedagogiku a chtěla bych být knihovnicí.“ Adsel při tom nezní ani zklamaně, ani smutně. Je spokojena s tím, kým je. Včetně svých narozenin. „11. září 2001 si každý snadno pamatuje.“