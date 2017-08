Nový software usvědčí politika ze lži v přímém přenosu. Testovat ho začnou britští novináři

před 4 hodinami

O další posun v boji proti "falešným zprávám" se pokouší londýnská společnost Full Fact, která se zabývá vývojem nástrojů na ověřováním informací. Vyvinula software, kterému se lidově přezdívá "Bullshit Detector" ("Detektor kravin"). Jeho cílem je například v reálném čase ověřovat fakta obsažená ve výrocích politiků tím, že je porovnává s databází již ověřených dat. Nástroj je primárně určen pro novináře, uvažuje se ale i o jeho rozšíření pro uživatele sociálních sítí, na kterých se polopravdy a falešné zprávy šíří nejrychleji.

Londýn - Představte si živé vysílání projevu vysoce postaveného politika. Je před volbami a tento politik slibuje, že jeho strana napraví všechno to, co minulá vláda pokazila. Zatímco vyjmenovává události, čísla a data, která mají podpořit jeho stanovisko, na spodní liště televizní obrazovky se objeví upozornění, že neříká pravdu.

Divák okamžitě zjistí, že politik šíří neověřené informace. Dokonce se během jeho projevu dozví, v čem konkrétně dotyčná osoba mlží a jak se věci skutečně mají.

Přibližně tohle by měl v budoucnu dokázat nový software, na kterém pracují britští experti z nezávislé organizace Full Fact zabývající se ověřováním informací.

Jejich novému nástroji se lidově přezdívá "Bullshit Detector" ("Detektor kravin"), píše The Guardian.

Rozlišit mezi pravdou a zavádějící informací je především na internetu čím dál složitější. Pokusy zabránit šíření lží a polopravd blokováním dezinformačních serverů nebo účtů na sociálních sítích nestačí. Smršť neověřených informací občas ztěžuje práci i novinářům.

Pomoci by jim měl tento nový software schopný vyhledat zdroj informace v reálném čase.

Jeho první verzi budou moci novináři zatím jen ve Velké Británii testovat letos v říjnu.

Nástroj na ověřování informací vyvinuli londýnští experti za finanční podpory amerického filantropa maďarského původu George Sorose a zakladatele eBaye Pierra Omidyara. Prostřednictvím charitativní nadace do projektu investovali 500 000 amerických dolarů (přes 11 milionů korun).

Detektor funguje tak, že skenuje výroky politiků a okamžitě je ověřuje srovnáním s oficiálními daty. Kontroluje titulky zpravodajských pořadů vysílaných živě, parlamentní záznamy a články vydané v novinách. Dokáže sledovat miliony vět slovo po slově, dokud nezjistí, že odpovídají už skutečně ověřeným výrokům v databázi. V tuto chvíli jsou přitom v databázi informace, které byly ručně ověřeny, později by měl mít software přístup k oficiálním datům přímo.

Revoluce v televizních debatách

Software dokáže podle Guardianu, který měl zatím jako jediný britský deník možnost do procesu jeho fungování nahlédnout, zasáhnout přímo do televizního vysílání. To by naprosto změnilo podobu televizních politických debat. Zatímco by politici diskutovali, systém by ověřil, zda říkají pravdu, nebo se jejich informace liší od skutečnosti.

V liště na spodní části obrazovky by divákům vyskakovalo, zda jsou vyřčená fakta opravdu ověřená a pravdivá.

"Je to pokus o vybudování imunitního systému," vysvětluje projektový manažer společnosti Full Fact Mevan Babakar. "Do světa proniká stále více nesprávných informací a my nemáme žádný způsob, jak se proti nim bránit," dodává jasnou motivaci, kterou jeho tým při vývoji softwaru měl.

Nová metoda přichází v době, kdy umělá inteligence umožňuje zfalšovat prakticky jakýkoliv digitální videozáznam z proslovu, a to i v reálném čase. To už by teď nebylo možné.

Přesto, že je Full Fact systém vytvořen v první řadě pro novináře, počítá se i s možným rozšířením služeb pro uživatele sociálních sítí. Ti by mohli s jeho pomocí ověřovat informace, které se jim objevují na profilech.

Facebook je často kritizován, že nedokáže zabránit šíření falešných zpráv. Jeho vývojáři se snaží s fenoménem "fake news" bojovat vlastními prostředky, ale přesto tato sociální síť zůstává největším semeništěm dezinformace.

Nejde o pravdu, ale o důkazy

Minulý rok vyrazili do boje s falešnými zprávami také samotní novináři, když se spojili s Facebookem a Googlem a spustili nástroj s názvem Decodex. Jde o webový vyhledávač, který po zadání URL adresy pochybného článku ověří, jestli se jedná o pravdu či výmysl.

Sám Mevan Babakar však upozorňuje, že ani "detektor kravin" zatím nefunguje stoprocentně. Program například ještě nedokáže plně určit relevantnost výroků a musí se také lépe naučit s jazykem nebo různými druhy rétoriky.

Zároveň varuje před nadměrným používáním slova "pravda" v rámci ověřování informací. "Pravda znamená různé věci pro různé lidi," vysvětluje. "Myslím, že věci jsou buď správné, nebo nesprávné. Pravda může být osobní."

Software podle něj nenabídne lidem žádné závěry. Jeho cílem je poskytnout lidem o informacích "nejlepší dostupné důkazy".