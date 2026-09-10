Detaily tajného výcviku Rusů v Evropě: Stopy vedou k elitním západním jednotkám

Veteráni západních speciálních jednotek měli cvičit Rusy pro boj na Ukrajině. Vyplývá to z uniklého zpravodajského hodnocení, ke kterému získal přístup britský deník The Telegraph. Mezi zmiňovanými jednotkami jsou britská SAS, australský Commando Regiment nebo americké Navy SEALs.
Zpravodajský dokument hodnotí zmíněné informace jako velmi věrohodné. Vznikl pro australskou rozvědku ASIS a opírá se o výpovědi dvou bývalých příslušníků australských speciálních sil a jednoho záložníka.
Všechny tři podle jejich slov oslovila výcviková centra v Bulharsku a Srbsku s nabídkou práce instruktorů, přičemž mezi jejich klienty měli být také lidé z Ruska.
Zpráva citovaná deníkem The Telegraph konkrétně jmenuje bulharskou firmu Alfa-Metal. Ta pořádá kurzy zaměřené na metodiku speciálních sil či pokročilý výcvik odstřelovačů.
Jeden kurz vyjde zhruba na čtyři tisíce eur (přibližně 100 tisíc korun) a podle nabídky je určen například členům soukromých vojenských společností, osobním strážcům nebo bezpečnostním pracovníkům soukromých firem.
Podle dokumentu však tato evropská výcviková centra přijímala Rusy i po zahájení invaze v únoru 2022. Vyslechnutí svědci uvedli, že ruští klienti měli do Alfa-Metal docházet ještě v roce 2025. V centru měli absolvovat mimo jiné kurzy pokročilého boje zblízka.
Lákali na instruktory z SAS i SEALs
Bulharská firma své klienty lákala právě na experty se zkušenostmi ze západních ozbrojených a bezpečnostních složek. Na webu společnosti se například objevilo logo britské SAS a mezi jejími instruktory měli být také lidé se zkušenostmi z australského Commando Regiment, amerických policejních složek nebo jednotek US Navy SEALs.
Deník zároveň poukazuje na vazby Alfa-Metalu na ruskou bezpečnostní firmu Alfa Region, která bulharské centrum propagovala a lákala klienty právě na západní instruktory.
Vedení Alfa-Metalu však tato obvinění odmítá a tvrdí, že od začátku invaze žádné Rusy necvičilo a lidi ze SAS neangažovalo. Společnost zprvu popírala i propojení s ruskou firmou. Poté, co ji však deník konfrontoval s veřejně dostupnými údaji z jejího vlastního webu, ale přiznala, že firmy v minulosti udržovaly „profesní kontakty“.
Britové to zpochybňují
Lidé z prostředí britských speciálních sil možné zapojení bývalých příslušníků SAS zpochybňují s tím, že výcvik ruských občanů by byl v přímém rozporu s kulturou a hodnotami britských speciálních jednotek.
Zároveň upozorňují, že SAS je malá komunita, v níž se bývalí i současní příslušníci dobře znají. Podle jednoho z veteránů se ale lidé často neprávem vydávají za bývalé příslušníky SAS z kariérních důvodů.
„Kdybych dostal libru za každého, kdo tvrdí, že byl členem SAS, byl bych velmi bohatý. Téměř vždy to není pravda. To, že tvrdí, že býval u SAS, je pravděpodobně jen tvrzení,“ uvedl veterán pro The Telegraph.
Deník zároveň zdůrazňuje, že informace obsažené ve zpravodajském dokumentu se nepodařilo nezávisle ověřit z dalších zdrojů. Australská rozvědka se však nyní tvrzeními uvedenými v memorandu aktivně zabývá.
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