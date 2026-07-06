„Destabilizující pro region.“ Čínská armáda odpálila v Tichém oceánu zkušební střelu

Čínská armáda v pondělí v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom napsala agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou informoval diplomaty v regionu.
Zkouška byla „rutinní součástí“ každoročního čínského vojenského cvičení, uvedla Nová Čína.
Za destabilizující pro region označila zkoušku ještě před jejím provedením australská ministryně zahraničí Penny Wongová.
„Austrálie jasně vyjádřila, že se tento navrhovaný test odehrává v kontextu rychlého vojenského zbrojení ze strany Číny,“ řekla Wongová novinářům na tiskové konferenci na tichomořském ostrově Fidži. Canberra tam s ostrovní vládou v pondělí podepsala obrannou dohodu, kterou agentura Kjódó nazvala přelomovou.
Mohlo by vás také zajímat: Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina i Donalda Trumpa
ŽIVĚ Teploty se v týdnu vrátí k třicítkám, srážek ubyde od středy
V pondělí bude v Česku ještě chladno s deštěm, nejvyšší teploty přes den meteorologové očekávají kolem 20 stupňů Celsia. Ve zbytku týdne budou většinou mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Až se vrátí tropy, budete chtít být právě tady. Lesní koupaliště s ledovou vodou okouzlilo celé Česko
Partě architektů kolem ateliéru Mjölk padlo před časem do oka zpustlé a takřka stoleté Lesní koupaliště v libereckých Lidových sadech. Během několika let dali areál do kupy a postavili tu novou plovárnu s prvorepublikovým nádechem. Začínali přitom docela bez peněz: po brigádách, jen s pilou a vrtačkou v ruce. Na první pohled magický výsledek společného úsilí už více než rok slouží veřejnosti.
ŽIVĚ V Kyjevě se ozvalo více než deset výbuchů, deset lidí přišlo o život po ruském útoku
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život deset lidí, uvedly v pondělí ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo devět lidí a dalších 46 utrpělo zranění, z toho pět dětí, oznámil šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Nejedná se podle něj o konečné počty, jelikož záchranné práce pokračují.
Angličané ustáli mexickou vřavu i vyloučení. Kane dal šestý gól
Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3:2 a jsou potřetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy.
ŽIVĚ Stovky lidí prochází ulicemi Teheránu, loučí se s duchovním vůdcem Chameneím
V Teheránu v pondělí začal smuteční průvod, který je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Rakev s Chameneího pozůstatky zahalená do vlajky bude přepravena ulicemi Teheránu na mezinárodní letiště Mehrábád. Duchovní vůdce a jeho blízcí přišli o život 28. února při úderech na Írán, jimiž Izrael a Spojené státy zažehly regionální válku. Píše o tom agentura AP.