Zahraničí

Děsivý výlet lodí po Atlantiku. Nákaza vzácným hantavirem má na svědomí již tři životy

ČTK

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. V pondělí to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.

An archive image of the cruise ship Hondius, in Vlissingen
Na lodi se vyskytlo celkem šest případů, které odborníci s hantavirem spojují. „Tři lidé zemřeli a jeden člověk je nyní na jednotce intenzivní péče v Jihoafrické republice," dodala organizace.
„Doposud se laboratorně potvrdila infekce hantavirem u jednoho případu, máme ale pět dalších podezření na nákazu,“ uvedla WHO.

Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35-50 procent.

Iva Janžurová bude v den svých 85. narozenin hrát v Národním divadle v Kytici

Herečka Iva Janžurová se v den svých 85. narozenin, které připadnou na 19. května, chystá účinkovat v Národním divadle. Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) ji v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Jubileum oslaví také 13. června na prknech Stavovského divadla v talkshow Aleše Cibulky a Českého rozhlasu Tobogan.

European Group of 5 Defence Ministers (E5) Meeting in Krakow

ŽIVĚ Kallasová byla překvapena. Trump se rozhodl stáhnout americké vojáky z Evropy

O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.

Drone view of oil tanker HELGA berthed at one of Iraq's southern offshore oil terminals near Basra

ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

