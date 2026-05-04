Děsivý výlet lodí po Atlantiku. Nákaza vzácným hantavirem má na svědomí již tři životy

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. V pondělí to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
„Doposud se laboratorně potvrdila infekce hantavirem u jednoho případu, máme ale pět dalších podezření na nákazu,“ uvedla WHO.
Na lodi se vyskytlo celkem šest případů, které odborníci s hantavirem spojují. „Tři lidé zemřeli a jeden člověk je nyní na jednotce intenzivní péče v Jihoafrické republice,“ dodala organizace.
Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35-50 procent.
Iva Janžurová bude v den svých 85. narozenin hrát v Národním divadle v Kytici
Herečka Iva Janžurová se v den svých 85. narozenin, které připadnou na 19. května, chystá účinkovat v Národním divadle. Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) ji v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Jubileum oslaví také 13. června na prknech Stavovského divadla v talkshow Aleše Cibulky a Českého rozhlasu Tobogan.
ŽIVĚ Kallasová byla překvapena. Trump se rozhodl stáhnout americké vojáky z Evropy
O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.
ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
„Je to taková výzva,“ řekl Babiš. Jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO
Český premiér Andrej Babiš v pondělí jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
Siniaková znovu usedla na trůn, Lehečka si vylepšil maximum
Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na třináctou příčkou a vyrovnal si tak osobní maximum.