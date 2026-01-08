Přeskočit na obsah
Zahraničí

Děsivý omyl britských policistů. Mrtvého chlapce zaměnili za živého

Fabian Blažek
Děsivý omyl se stal policistům ve Velké Británii. Strážníci si spletli identitu dvou mladíků a oznámili rodinám, že jeden zahynul při dopravní nehodě, zatímco druhý přežil s těžkým zraněním. Na záměnu se přišlo až poté, co se přeživší mladík po třech týdnech probral z bezvědomí. Rodina už pro něj přitom chystala pohřeb.

British,Police,Vehicles,At,Cordoned,Off,Crime,Scene,In,A
Ilustrační fotografie britské policie.Foto: Shutterstock
Tragická dopravní nehoda se odehrála 13. prosince poblíž Rotherhamu v hrabství South Yorkshire. Auto se čtyřmi mladými lidmi tam narazilo do stromu. Policie tehdy informovala, že zemřela 17letá dívka a také stejně starý Trevor Wynn, zatímco 18letý Joshua Johnson přežil, ale byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, píše britský Daily Mail. 

Rodiče 17letého Trevora tak žili v přesvědčení, že jejich syn je po smrti. Začali proto připravovat pohřeb. Jeho přátelé pro pozůstalou rodinu vyhlásili sbírku. Naopak rodiče 18letého Joshuy čekali, až se jejich syn probudí z kómatu.

Zlom přišel v neděli, když se chlapec probral v nemocnici a k překvapení všech prohlásil: „Já jsem Trevor.“ Rodiče Joshuy, kteří tři týdny věřili, že se jejich syn zotavuje v nemocnici, se tak dozvěděli, že už je několik týdnů po smrti. V úterý to navíc definitivně potvrdily forenzní testy. 

Proč policie identitu obou chlapců prohodila? Oba chlapci měli podle dostupných fotografií podobný vzhled. Podle britských médií byla zranění Trevora navíc tak vážná, že nikdo nepoznal, že to není Joshua, dokud se neprobral.

„Je zřejmé, že to pro všechny bylo obrovským šokem, a uvědomujeme si, jaké další trauma to může způsobit,“ řekl k případu Colin McFarlane z policie v South Yorkshire. Oběma rodinám nabídl setkání a slíbil, že zajistí, že se taková neomluvitelná chyba nebude opakovat.

