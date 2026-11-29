V ulicích francouzských měst v sobotu protestovaly desítky tisíc lidí proti násilí páchanému na ženách. V Paříži se konala dvě samostatná shromáždění, protože jejich organizátoři se letos nedokázali dohodnout na společné akci, píše agentura AFP. Demonstrace uspořádané u příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách připadajícího na 25. listopad byly podle agentury převážně pokojné.
Po celé zemi se v sobotu protestů podle ministerstva vnitra zúčastnilo 44 500 lidí, z toho 12 500 v Paříži, i když organizátoři uvádějí vyšší čísla. Jedná se tak podle údajů ministerstva o nejnižší počet demonstrantů od 17. října, kdy do ulic vyšlo 565 tisíc lidí. Na sobotních protestech zazněla i hesla na podporu studentů či proti vysokým životním nákladům.
V Paříži účastníci jedné z demonstrací kráčeli z náměstí Place de la République na náměstí Place de la Nation, a to pod heslem boje proti genderově podmíněnému násilí ze strany společnosti i státu. Podle organizátorů z feministického kolektivu NousToutes na této demonstraci bylo 25 tisíc lidí.
Druhý pařížský protest se konal u Panthéonu, kde demonstrující volali po zastavení násilí páchaného na ženách. Mezi přítomnými byly i šéfky dvou odborových svazů CGT a CFDT. Podle organizátorů se zúčastnilo 30 tisíc lidí.
Neohlášený protest v Marseille, na který přišlo zhruba tisíc lidí, rozehnala policie slzným plynem. Jiný protest tamtéž, který organizovala a předem úřadům nahlásila feministická iniciativa, přilákal asi 400 lidí.
Další protesty se konaly mimo jiné v Toulouse, Lille, Štrasburku či Lyonu, kde protestovalo 6000 lidí, přičemž policie 11 zadržela.
Současná vlna protestů ve Francii začala v září, kdy studenti požadovali opravy školních budov, více učitelů a reformy univerzit. Jejich protesty postupně přerostly v širší demonstrace proti drahotě, k nimž se přidaly odbory a političtí aktivisté.
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