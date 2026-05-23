Desítky tisíc lidí v Madridu demonstrovaly proti premiérovi Sánchezovi

Tisíce demonstrantů v sobotu v Madridu požadovaly demisi socialistického premiéra Pedra Sáncheze kvůli sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla agentura AFP.
Demonstranti mávající španělskými vlajkami se shromáždili pod velkým transparentem s nápisem: „Korupce má svou cenu. Konec beztrestnosti. Odstoupení a volby teď hned.“
Pochod, který zorganizovala federace více než 150 občanských sdružení a který podpořily opoziční, tradiční konzervativní Lidová strana, a krajně pravicová strana Vox, skončil na náměstí Plaza Moncloa, poblíž premiérovy rezidence.
Malá skupina demonstrantů se pokusila prorazit přes zábrany u rezidence. Policie zadržela skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa, kde premiér žije se svou rodinou, napsala agentura Reuters s odvoláním na záběry, které odvysílala španělská televize.
„V nejbližším okolí Pedra Sáncheze nezůstal nikdo, kdo by nebyl obviněn z velmi závažných trestných činů. Španělsko je rukojmím zkorumpované mafie,“ řekl novinářům krátce před demonstrací vůdce strany Vox Santiago Abascal.
Sánchez, který se dostal k moci v roce 2018 po pádu vlády Lidové strany, zapletené do korupčních skandálů, prohlásil, že zůstane v čele vlády i přes vzrůstající počet obvinění v jeho nejbližším okolí.
Premiérův bratr David má stanout před soudem kvůli kupčení s vlivem, zatímco premiérova manželka, podnikatelka Begoña Gómezová je vyšetřována v samostatné korupční kauze. Premiér stíhání příbuzných odmítl jako politicky motivované.
Bývalý ministr dopravy José Luis Ábalos, který byl premiérovou pravou rukou, čeká na verdikt soudu ve svém vlastním korupčním procesu.
Soud v úterý oznámil vyšetřování Sánchezova spojence a bývalého socialistického premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera kvůli obchodování s vlivem a praní špinavých peněz, což je další rána pro socialistickou vládu.
Mohlo by vás také zajímat: Anketa reportéra Aktuálně.cz mezi účastníky úterní demonstrace za veřejnoprávní média
ŽIVĚ Česko - Slovensko. Češi jdou do prestižního souboje s Kořenářem v brance
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Slovenskem.
ŽIVĚ Program na brněnském výstavišti začal, z Česka se zaregistrovalo 1500 zájemců
V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
KVÍZ: Mor, ebola i covid. Jak dobře znáte největší epidemie a pandemie historie?
Mor, pravé neštovice, španělská chřipka nebo covid-19. Epidemie a pandemie po staletí měnily chod světa stejně výrazně jako války či přírodní katastrofy. Přinášely strach, obrovské ztráty na životech i zásadní proměny společnosti, zároveň ale urychlily vývoj medicíny a hygieny. Vzpomínáte si, které nemoci patřily k nejničivějším v historii? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
„Odpuštění neznamená zapomenout, ale jít kupředu.“ Syn Nicholase Wintona otevřeně o sudetském sjezdu
Do Brna přijel z Anglie na motorce. Nicholas Winton mladší, syn slavného „zachránce dětí“ sira Nicholase Wintona, dorazil na Sudetoněmecký den jako host, který chtěl mluvit hlavně o smíření. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak na něj protesty působily, proč podle něj politici často živí staré křivdy, ale i to, proč dnes Česko a Německo potřebují spíš budovat mosty než hledat nové nepřátele.
Lupiči přepadli Prostův dům a šampiona formule 1 zranili na hlavě
Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Informoval o tom deník Blick.