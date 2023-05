Lotyši "účtují" s ruským vlivem. Je to nefér, brání se Rusové, kterým hrozí deportace

Dvacet tisíc Rusů žijících několik desítek let v Lotyšsku má obavy, že budou vyhoštěni ze země. Lotyšské úřady po nich totiž nyní vyžadují test ze základních znalostí lotyštiny, aby prokázali věrnost zemi.

To, že někdo mluvil rusky a ne lotyšsky, se dříve v zemi neřešilo, ale ruská invaze na Ukrajinu přinesla jiný pohled. Například i lotyšské kampani před loňskými parlamentními volbami dominovala debata o národní identitě a bezpečnostních otázkách.

Jazykovou zkoušku z lotyštiny musí nyní splnit asi dvacet tisíc lidí, kteří mají ruské pasy a nejsou občany Lotyšska. Především jde o starší ženy. "Pokud bych byla z Lotyšska deportována, neměla bych kam jít, žiju tu 40 let," říká 70letá Valentina Sevasťjanovová, která pracovala jako učitelka angličtiny a průvodkyně po Rize. Etnických Rusů žije v Lotyšsku asi čtvrtina z celkového počtu 1,9 milionů obyvatel, tedy zhruba půl milionu. Těch, kteří mají lotyšské občanství, se nové opatření netýká.

V soukromé škole v centru lotyšského hlavního města zrovna absolvovala závěrečnou lekci kurzu lotyštiny. "Ruský pas jsem přijala v roce 2011, abych mohla snadno navštěvovat nemocné rodiče v Bělorusku. Už ale zemřeli," dodává.

Na intenzivní tříměsíční kurz s ni chodilo dalších deset žen ve věku od 62 do 74 let. Všechny požádaly o ruský pas po roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz a vzniklo nezávislé Lotyšsko. Díky tomu měly v 55 letech nárok na ruský důchod a pro cesty do Ruska a Běloruska si nemusely vyřizovat vízum.

Ale když Rusko loni v únoru napadlo Ukrajinu, Lotyšsko vypnulo ruské televizní kanály, zničilo sovětský válečný pomník a nyní pracuje na omezení vzdělávání v ruštině. Mnoho z etnických Rusů kvůli tomu má pocit, že pro ně ve společnosti, kde mluvit pouze rusky bylo po desítky let přijatelné, už není místo.

Ruští občané mladší 75 let, kteří test do konce roku neudělají, dostanou dostatečný čas na to, aby odešli, popisuje náměstek ministra vnitra Dimitrijs Trofimovs. Pokud neodejdou, může je podle něj čekat nucené vyhoštění. "Dobrovolně se rozhodli, že nepřijmou občanství Lotyšska, ale jiného státu," vysvětluje náměstek. Připomíná také, že Moskva loni invazi na Ukrajinu odůvodnila ochranou rusky mluvících obyvatel sousední země.

Sevasťjanovová říká, že učit se lotyšsky je v pořádku, ale že tlak ze strany úřadu je špatný. "V některých pracích se mluví rusky. Jsou tu ruské noviny, televize, rozhlas. V obchodech a na trhu můžete mluvit rusky, protože Lotyši snadno přeskočí do ruštiny," uvádí s tím, že se ale jazyky učí ráda. "Myslela jsem si, že se v důchodu budu učit francouzsky, ale dopadlo to tak, že se učím lotyšsky. Ale jo, proč ne?" doplňuje Sevasťjanovová.

Aby Rusové u zkoušky uspěli, musí rozumět základním frázím v lotyštině a musí se naučit jednoduché věty jako "Chtěla bych si dát jídlo a dala bych si místo masa rybu", přibližuje Liene Voronenková, šéfka lotyšského Národního vzdělávacího centra, které má zkoušky na starosti.

