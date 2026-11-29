Desetitisíce lidí si dnes v gruzínské metropoli Tbilisi připomněly druhé výročí velkých protestů, které vypukly v reakci na rozhodnutí vlády pozastavit jednání o vstupu kavkazské země do Evropské unie. Informovala o tom agentura AFP.
Demonstranti, kteří mávali vlajkami EU, zaplnili hlavní náměstí v hlavním městě. Učinili tak na výzvu proevropských aktivistů a pěti opozičních stran, které jsou v současnosti terčem vládního pokusu o jejich zákaz u ústavního soudu, píše AFP, podle níž účastníci demonstrace požadovali také vypsání nových voleb a propuštění osob zatčených během předchozích protestů.
Vládnoucí strana Gruzínský sen podle nich zradila evropské a euroatlantické směřování Gruzie, tedy cestu, kterou sama zakotvila v ústavě. Gruzií zmítají politické nepokoje od chvíle, kdy se Gruzínský sen prohlásil vítězem parlamentních voleb v říjnu 2024. Opozice výsledky napadla s poukazem na údajné podvody.
O měsíc později premiér Irakli Kobachidze oznámil, že Gruzie pozastavuje jednání o vstupu do EU až do roku 2028. Tento krok vyvolal masivní protesty, proti nimž tvrdě zasáhla policie.
Boj o budoucnost Gruzie
Představitelé opozice obviňují stranu Gruzínský sen, která je u moci od roku 2012, z toho, že zemi směřuje k užším vztahům s Ruskem a rozkládá demokratické instituce. Vláda tvrdí, že chce chránit suverenitu Gruzie tváří v tvář tomu, co označuje za zahraniční vměšování a údajné pokusy opozice o destabilizaci země.
V říjnu začal ústavní soud projednávat návrh vládnoucí strany na zákaz pěti proevropských opozičních stran, které jsou obviňovány ze snahy „zvrátit ústavní pořádek“. Úřady navíc přijaly zákony, které zpřísňují omezení pro nezávislá média a organizace občanské společnosti.
Evropský parlament pokus o zákaz pěti opozičních stran odsoudil a varoval, že takový krok by Gruzii, která je formálně stále kandidátskou zemí, ještě více vzdálil od Evropské unie.
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