Desetitisíce lidí se v Arizoně rozloučí s aktivistou Kirkem, promluví i Trump

Účast plánují i další představitelé Trumpovy administrativy, včetně ministrů zahraničí, obrany a zdravotnictví, nebo prezidentův nejstarší syn Donald Trump mladší. Na stadionu s kapacitou až 73 tisíc diváků lze očekávat mimořádná bezpečnostní opatření.
Kirk byl zastřelen 10. září při debatě se studenty na univerzitě ve státě Utah. Dva dny nato byl zatčen 22letý podezřelý Tyler Robinson a obviněn z vraždy s přitěžujícími okolnostmi a dalších souvisejících zločinů. Hrozí mu trest smrti.
Od atentátu na 31letého aktivistu a Trumpova stoupence ve Spojených státech vzrostlo politické napětí. Atentát má v zemi výrazný politický dopad, píše agentura DPA. Kirk měl velmi blízko k Trumpově administrativě i jeho rodině. V roce 2012 založil organizaci Turning Point USA, která dnes působí na řadě škol a univerzit. Jeho platformy, včetně úspěšného podcastu, měly miliony posluchačů, zejména mezi mladými lidmi.
Jeho veřejné působení vzbuzovalo kontroverze. Kirk byl podle listu Financial Times znám vyhraněnými výroky o přistěhovalcích, transgenderové komunitě nebo ženách, které vyvolávaly silné reakce a odpor jeho kritiků.
Zaměstnavatelé v USA podle FT propustili desítky zaměstnanců kvůli údajně nevhodným reakcím na Kirkovu vraždu. K nahlašování a propouštění zaměstnanců, kteří se ke Kirkovi veřejně vyjádřili kriticky, vyzvali někteří přívrženci prezidenta Trumpa, včetně viceprezidenta Vance.
Televize ABC po pozastavila populární pořad Jimmyho Kimmela po jeho komentářích k Trumpově reakci na Kirkovo úmrtí. Předseda Federální komise pro spoje (Brend Carr předtím stanici pohrozil vyšetřováním a pokutou či odebráním licence.