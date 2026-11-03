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Zahraničí

Deset tisíc eur, když kapitán nenastoupí. Slovenská policie obvinila hokejistu z uplácení soupeřů

ČTK
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Policie na Slovensku obvinila profesionálního hokejistu kvůli podezření, že hráčům soupeře nabízel úplatky s cílem ovlivnit výsledek utkání ve druhé nejvyšší slovenské hokejové soutěži. V tiskové zprávě o tom informovalo slovenské policejní prezidium.

Hokej - ilustrační foto
Hokej - ilustrační fotoFoto: X02272 – Reuters
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Obviněný hokejista podle dosavadního vyšetřování prostřednictvím mobilní aplikace nabízel 10 tisíc eur (243 500 korun) kapitánovi a asistentovi trenéra týmu soupeře, pokud na zápas nenastoupí.

Kromě toho je podezřelý, že dalšímu hráči soupeře nabídl tři tisíce eur (73 050 Kč), aby ten svou hrou ovlivnil utkání.

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Policie neuvedla bližší informace o obviněném ani o tom, kdy podle ní peníze za ovlivnění zápasu nabízel. Z jejího vyjádření vyplynulo, že úplatky měly pomoci týmu nyní obviněného hráče udržet se v soutěži.

Slovenské úřady se v minulosti zabývaly také případy manipulování fotbalových utkání. Například bývalý slovenský reprezentant Ivan Hodúr za to dostal od soudu podmíněný trest.

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