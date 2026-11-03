Deset tisíc eur, když kapitán nenastoupí. Slovenská policie obvinila hokejistu z uplácení soupeřů

Policie na Slovensku obvinila profesionálního hokejistu kvůli podezření, že hráčům soupeře nabízel úplatky s cílem ovlivnit výsledek utkání ve druhé nejvyšší slovenské hokejové soutěži. V tiskové zprávě o tom informovalo slovenské policejní prezidium.
Obviněný hokejista podle dosavadního vyšetřování prostřednictvím mobilní aplikace nabízel 10 tisíc eur (243 500 korun) kapitánovi a asistentovi trenéra týmu soupeře, pokud na zápas nenastoupí.
Kromě toho je podezřelý, že dalšímu hráči soupeře nabídl tři tisíce eur (73 050 Kč), aby ten svou hrou ovlivnil utkání.
Policie neuvedla bližší informace o obviněném ani o tom, kdy podle ní peníze za ovlivnění zápasu nabízel. Z jejího vyjádření vyplynulo, že úplatky měly pomoci týmu nyní obviněného hráče udržet se v soutěži.
Slovenské úřady se v minulosti zabývaly také případy manipulování fotbalových utkání. Například bývalý slovenský reprezentant Ivan Hodúr za to dostal od soudu podmíněný trest.
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