Deset mrtvých po střelbě na střední škole v Kanadě. Zahynula i útočnice

Deset lidí včetně útočnice zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění poté, co žena začala střílet na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Informovaly o tom v noci na dnešek tiskové agentury s odkazem na policii.
Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že je událostí otřesen, a odložil cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge, další dvě oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti. Další osoba zemřela cestou do nemocnice. Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných, z nichž dva jsou v ohrožení života.
Policie v incidentu nepředpokládá další podezřelé a veřejnosti podle ní už nehrozí nebezpečí.
Policejní výstraha před aktivním střelcem popisovala podezřelou osobu jako "ženu v šatech s hnědými vlasy". Policejní superintendant Ken Floyd později na tiskové konferenci potvrdil, že podezřelá popsaná ve výstraze byla tatáž osoba, která byla nalezena mrtvá ve škole s poraněním, které si pravděpodobně přivodila sama.
Její jméno policie nezveřejnila s tím, že motiv zůstává nejasný. "Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit," řekl Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, zda mají oběti se střelkyní nějakou spojitost. Policie neuvedla, kolik z obětí mohlo být nezletilých.
Carneyho úřad podle agentury Reuters oznámil, že premiér odložil plánovanou cestu na nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferenci. "Připojuji se ke Kanaďanům ve smutku s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a ve vděku za odvahu a obětavost zasahujících, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany," napsal Carney na síti X.
Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru.
Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP. Také agentura Reuters napsala, že jeden z nejtragičtějších takových případů v moderní historii země přináší do Kanady typ hromadné střelby, která je mnohem běžnější v sousedních Spojených státech. Událost označila za nezvyklou také proto, že drtivou většinu masových střeleb v Severní Americe mívají na svědomí muži.
Agentura AFP nicméně připomněla, že jde už o druhou hromadnou vraždu v Britské Kolumbii za necelý rok. Loni v dubnu 2025 zabil ve Vancouveru 11 lidí muž, který najel nákladním autem do davu lidí při pouličních oslavách filipínského kulturního festivalu.
Vraždy na propustku. Krvavá stopa „pacienta“ Miroslava Stehlíka
Zabil dvě ženy a dalších dvanáct brutálně napadl. Většinu svých nejhorších zločinů přitom Miroslav Stehlík spáchal během nařízené ústavní léčby. Jak se mohlo stát, že narušený sadista mohl z bohnické psychiatrie v Praze nerušeně odcházet lovit své oběti?
Asijatka v Česku má vtip. Kniha portrétuje komunitu, která dávno není jen „u stánku“
„Ušetřit chce každý, nehledě na objem vlasů na hlavě,“ píše v knize Asijatka v Česku Do Thu Trang o neonacistech, kteří tajně nakupovali u vietnamských stánků. Autorka nominovaná v kategorii Blog roku na Magnesii Literu ve svých textech nemilosrdně cupuje české předsudky a pokrytectví i vietnamské pověry a konzervatismus.
Sžíravá kritika Ledecké rezonuje ve světě. A má další díl. Ignorují nás, tvrdí Češka
Třeba nezíská medaili, jak byla zvyklá, přesto Ester Ledecká zůstane jednou z důležitých postav zimních olympijských her. Na unikátní všestrannost Češky se v zahraničních médiích dál píší obdivné ódy, ve světě navíc rezonuje její boj za milovanou disciplínu, o jejímž vyřazení z programu olympijský výbor vážně uvažuje. Ledecká pokračovala v kousavé a nesmlouvavé kritice i v dalších rozhovorech.
Expremiér Fiala už nejspíš rozhodl o své budoucnosti. Očekávaný scénář to ale nebude
Když Petr Fiala (ODS) odcházel z čela vlády, vynořily se spekulace, zda bude kandidovat do Senátu a v případě úspěchu i na předsedu horní parlamentní komory. On sám o této možnosti nemluvil, jen upozorňoval, že se rozhoduje, co dál, a přitom vyjadřoval podporu současnému šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi. Ovšem podle informací Aktuálně.cz má nyní jasno - o místo mezi senátory letos usilovat nebude.
Zájem měla CIA, ale on zůstal věrný KGB. Uplynulo 40 let od předání agenta Köchera
V únoru 1986 se na Glienickém mostě v Berlíně odehrála historická událost: disident Anatolij Ščaranskij byl vyměněn za Karla Köchera, jediného známého špiona, který pronikl přímo do americké rozvědky CIA. Zatímco na Západě média událost sledovala s mimořádnou pozorností, na Východě téměř zapadla. „Karel Köcher vůbec nebyl jmenován,“ říká novinář Vladimír Ševela, autor knihy Český krtek v CIA.