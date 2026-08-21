Deset minut od smrti. Ukrajinský velitel vběhl pod drony a zachránil dva vojáky

Jen v kraťasech a bez neprůstřelné vesty se za volantem běžného terénního auta vydal zaminovanou cestou do zóny smrti. Naložil dva těžce raněné vojáky pronásledované ruskými drony, kterým zbývalo už jen pár minut života. Devětadvacetiletý poručík Vladislav Polsky se stal nejen hrdinou ukrajinské veřejnosti, ale okamžitě za svůj výkon dostal i nejvyšší vyznamenání Hrdina Ukrajiny.
Před válkou byl Vladislav Polsky učitelem na základní škole v Záporoží, po začátku ruské agrese ale dobrovolně vstoupil do armády. Zůstala mu přezdívka „učitel“ a postupně vystoupal z pozice vojenského zdravotníka přes velitele čety až na velitele roty.
Nyní už čtyři roky slouží u pěchoty, u jednotky Code 9.2., která byla v ukrajinské armádě průkopníkem v použití dronů a pozemních robotů.
Hrdinská záchrana raněných, v níž se stal hlavním aktérem, se odehrála na charkovském bojišti. „Jsme útočný pluk. Kluci se chystali ‚vyčistit‘ vesnici. Když jsme do ní vstoupili, bylo všechno v pořádku, vojáci postupovali vpřed. Předtím jim nad trasou přeletěly průzkumné drony. Všechno šlo dobře, zničili několik nepřátelských pozic,“ popisuje začátek akce „učitel“.
Jenže pak se věci začaly kazit. Nepřítel je odhalil a zaútočil na ně svými drony, přičemž dva muži utrpěli zranění. Podařilo se je nicméně odvézt na relativně chráněné místo. „Tam zůstali a my jsme mezitím vymýšleli evakuační plán, do nějž se zapojily desítky osob,“ vypráví Polsky.
Pozemní roboti i drony v akci
Zatímco tři muži útočí, vše sleduje velitel roty a praporu, kteří dohlížejí na práci pilotů, průzkumu, minometčíků a zdravotníků. A kdekoliv to jde, posílají dopředu nejdříve techniku – drony a pozemní roboty.
Jakmile dorazí pozemní drony – jakási robotická vozítka – podaří se jim dostat ke zraněným vojákům. Jenže na zpáteční cestě si jich nepřátelské drony všimnou, zasáhnou je a způsobí vojákům další zranění.
„Bylo ráno. Slunce vycházelo a my museli jednat hned, nebo čekat do večera. Kluci byli uprostřed cesty, připoutaní k vozítku a kolem byla jen pole. Měli jsme dalšího robota, ale oni se moc daleko nedostali a trvalo by dlouho, než by k nim stroj dojel, jeho průměrná rychlost je jen deset kilometrů v hodině,“ popisuje Polsky dilemata záchrany. Podle jeho výpočtů byl nejblíže zraněným vojákům právě on.
„Mluvil jsem s velitelem praporu. Informoval mě, že kluci jsou naživu, náš dron nad nimi visí a vše řídí. Řekl jsem mu, že nejlepší variantou je, abych prostě nasedl do auta a jel. Trval jsem na svém: buď teď, nebo nikdy,“ říká bývalý učitel.
Nevzal si ani neprůstřelnou vestu
Polsky si na záchrannou misi dokonce ani nevzal neprůstřelnou vestu a okamžitě naskočil do auta. Předtím si ověřil, že v okolí zatím nejsou nepřátelské drony. „Kdyby nás něco zasáhlo, vesta by mě stejně nezachránila. A ubrala by mi na rychlosti,“ zdůvodnil riskantní krok.
Rychlostí 160 kilometrů v hodině vyrazil po rozstřílené polní cestě. „Vybral jsem snad všechny díry, ale auto to vydrželo.“ Cestu navíc dálkově zaminovaly ruské drony. „Když jsem řídil, ani jsem nepřemýšlel, že je tam všechno zaminované a jak se těm minám vyhnu, nebo co dělat, když poletí dron. Prostě jsem jel a v duchu si plánoval, co udělám, až dorazím na místo,“ uvedl.
Když dorazil k vojákům, byli při vědomí, ale kvůli četným zraněním příliš nevnímali, co se děje. „Dívali se na mě překvapeně a nic neříkali. Ale jako bojový zdravotník jsem věděl, že na ně musím mluvit já – říct jim, kdo jsem, co dělám, že jim chci pomoct. Hodil jsem je do pick-upu, museli mi i ve svém stavu ze všech sil pomoct, aby to bylo co nejrychleji,“ popisuje.
Celá mise přitom byla nesmírně fyzicky náročná. Jeden dospělý muž v neprůstřelné vestě, na které má vybavení, totiž váží kolem stovky kilogramů. A ranění byli dva. „Až později jsem pocítil křeče a bolest, ti chlapíci fakt nebyli malí. Ale v tu chvíli jsem nic necítil, pracoval adrenalin.“
Jakmile za sebou Polsky zavřel dveře auta, slyšel ve vysílačce velitele, jak křičí, aby okamžitě ujel. Nepřátelské drony už byly ve vzduchu. „Ale stihl jsem to. Ještě deset, patnáct minut a všechno mohlo dopadnout jinak,“ dodal ke svému hrdinnému činu.
Na příběh neuvěřitelné záchranné operace upozornila řada ukrajinských médií a popsala jej také prezidentská kancelář Volodymyra Zelenského. Ten poté Polského ocenil nejvyšší vojenským vyznamenáním Hrdina Ukrajiny.