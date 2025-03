O jakém druhu diplomacie to mluvíš, J.D.?

Viceprezident J.D. Vance se po čtyřiceti minutách zapojil do debaty mezi ukrajinským a americkým prezidentem, když se snažil vysvětlil přístup Donalda Trumpa k válce na Ukrajině.

"Čtyři roky jsme měli ve Spojených státech prezidenta, který vystupoval na tiskových konferencích a tvrdě mluvil o Vladimiru Putinovi. A pak Putin napadl Ukrajinu a zničil značnou část země. Cestou k míru a k prosperitě je zapojení diplomacie. Vyzkoušeli jsme cestu Joea Bidena, cestu bušení se do prsou a předstírání, že na slovech prezidenta Spojených států záleží více než na činech prezidenta Spojených států. To, co dělá Ameriku dobrou zemí, je zapojení Ameriky do diplomacie. A právě to prezident Trump dělá," řekl J.D. Vance.

Zelenskyj na to reagoval tím, že svým americkým protějškům začal vysvětlovat, kdy Rusko zabralo Krym a jaké dohody s ním byly podepsány. A přesto je Putin porušil.

"V roce 2019 jsem s ním podepsal dohodu, s ním, s Macronem a Merkelovou. Podepsali jsme příměří, klid zbraní. Všichni mi řekli, že nikdy neodejde. Podepsali jsme to. Smlouvu o plynu. Ale potom porušil příměří. Zabil naše lidi a nevyměnil zajatce. Podepsali jsme výměnu zajatců, ale on ji neuskutečnil. O jakém druhu diplomacie to mluvíš, J.D.? Co tím myslíš?" reagoval na Vance Zelenskyj.