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Zahraničí

Deset let vězení za spiknutí se zahraničními silami. Hongkong znovu odsoudil aktivistu Wonga

ČTK
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Hongkongský soud ve čtvrtek uložil další, desetiletý trest vězení prodemokratickému aktivistovi Joshuovi Wongovi za spiknutí se zahraničními silami, a to na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Informovaly o tom tiskové agentury. Wong byl podle tohoto zákona z roku 2020 odsouzen již podruhé.

FILE PHOTO: Wong, leader of the student movement, delivers a speech,outside the offices of Hong Kong's Chief Executive Leung Chun-ying in Hong Kong
Prodemokratický aktivista Joshua Wong během projevu před sídlem hongkongského vůdce 3. října 2014. Archivní snímek.Foto: REUTERS – Tyrone Siu
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Třicetiletý Wong byl loni obviněn ze spiknutí se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti podle zmíněného zákona. Letos v září se přiznal k vině, přičemž mu hrozilo až doživotní vězení.

Přiznání viny obvykle vede ke snížení trestu. Než byl obviněn z tohoto činu, předpokládalo se, že bude propuštěn příští rok v lednu.

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Někdejší vůdce studentských protestů Wong si už odpykává trest vězení v délce čtyř let a osmi měsíců za podvratnou činnost v největším případu ohrožení národní bezpečnosti v Hongkongu, který souvisel s neoficiálními volbami. V této kauze se také přiznal k vině.

Wongův rozsudek podle pozorovatelů ukazuje odhodlání úřadů držet prominentní aktivisty ve vězení co nejdéle, čímž se občanská angažovanost ještě více ochladí.

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Obžaloba dříve tvrdila, že se Wong a další aktivista Nathan Law kolem roku 2016 dohodli, že budou na mezinárodní úrovni lobovat za dosažení svého cíle, jímž bylo demokratické sebeurčení.

Oba podle ní také mimo jiné vyzývali k uvalení sankcí či blokády proti Hongkongu a Číně nebo se setkávali se zahraničními politiky.

Čína nad Hongkongem převzala správu od Británie v roce 1997. Centrální vláda rok po masivních protivládních protestech přijala v roce 2020 zákon o národní bezpečnosti, na jehož základě bylo zatčeno mnoho předních aktivistů a rozpuštěny desítky občanských sdružení.

Městská vláda pak v roce 2024 přijala vlastní zákon o bezpečnosti, který se zaměřuje na jiné trestné činy, jako je špionáž a vyzrazení státních tajemství.

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