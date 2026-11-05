Deset let vězení za spiknutí se zahraničními silami. Hongkong znovu odsoudil aktivistu Wonga

Hongkongský soud ve čtvrtek uložil další, desetiletý trest vězení prodemokratickému aktivistovi Joshuovi Wongovi za spiknutí se zahraničními silami, a to na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Informovaly o tom tiskové agentury. Wong byl podle tohoto zákona z roku 2020 odsouzen již podruhé.
Třicetiletý Wong byl loni obviněn ze spiknutí se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti podle zmíněného zákona. Letos v září se přiznal k vině, přičemž mu hrozilo až doživotní vězení.
Přiznání viny obvykle vede ke snížení trestu. Než byl obviněn z tohoto činu, předpokládalo se, že bude propuštěn příští rok v lednu.
Někdejší vůdce studentských protestů Wong si už odpykává trest vězení v délce čtyř let a osmi měsíců za podvratnou činnost v největším případu ohrožení národní bezpečnosti v Hongkongu, který souvisel s neoficiálními volbami. V této kauze se také přiznal k vině.
Wongův rozsudek podle pozorovatelů ukazuje odhodlání úřadů držet prominentní aktivisty ve vězení co nejdéle, čímž se občanská angažovanost ještě více ochladí.
Obžaloba dříve tvrdila, že se Wong a další aktivista Nathan Law kolem roku 2016 dohodli, že budou na mezinárodní úrovni lobovat za dosažení svého cíle, jímž bylo demokratické sebeurčení.
Oba podle ní také mimo jiné vyzývali k uvalení sankcí či blokády proti Hongkongu a Číně nebo se setkávali se zahraničními politiky.
Čína nad Hongkongem převzala správu od Británie v roce 1997. Centrální vláda rok po masivních protivládních protestech přijala v roce 2020 zákon o národní bezpečnosti, na jehož základě bylo zatčeno mnoho předních aktivistů a rozpuštěny desítky občanských sdružení.
Městská vláda pak v roce 2024 přijala vlastní zákon o bezpečnosti, který se zaměřuje na jiné trestné činy, jako je špionáž a vyzrazení státních tajemství.
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