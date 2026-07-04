Deset eur je málo. Nový starosta Benátek chce razantně zdražit vstup rychloturistům

Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur (asi 1200 Kč), informovala agentura AP, které to řekl nový starosta tohoto historického města Simone Venturini. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech, a netýkala by se všech.
Vstup do Benátek je zpoplatněn od roku 2024 a stojí deset eur (asi 240 Kč), při včasné rezervaci pět eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
"Pokud by například v určitý den už mělo koupený vstup do města 40.000 lidí, pak by další zájemci platili o něco více - 20, 25 či 30 eur," řekl Venturini s tím, že částka 50 eur je maximum. "Neznamená to, že by každý, kdo přijede do Benátek, zaplatil padesát eur," dodal.
Benátský starosta agentuře AP řekl, že současný poplatek pro jednodenní vstup do města turisty neodradil. "Jednodenní výletníci samozřejmě produkují odpad - jedí, pijí, vyhazují věci. To je spojeno s obrovskými náklady," řekl Venturini, který je starostou Benátek od konce května a předtím měl na radnici na starost právě cestovní ruch.
Náklady na úklid města na laguně jsou podle něj vyšší než jinde, protože se všechno musí dělat ručně, "s košťaty, loděmi a ručními vozíky". "Utrácíme 100 milionů eur ročně jen na to, abychom Benátky udrželi při životě, a nikdo nám ty peníze nedá. Ani Evropa, ani italský stát," řekl Venturini.
Vstup do Benátek platí turisté, kteří se ve městě neubytují, a to od dubna do konce července, od pátku do neděle a v některé další stanové dny. Výjimku mají rodáci z Benátek, studenti, děti mladší 14 let či invalidé.
Romantická atmosféra, slavné náměstí svatého Marka a stejnojmenná bazilika, muzea, projížďka gondolou či proslulý karneval a mezinárodní filmový festival lákají do Benátek ročně asi 20 milionů turistů. Nadměrný turismus ale město, zapsané v roce 1987 na seznam světového dědictví UNESCO, ohrožuje.
Místní úřady také omezily provoz velkých výletních lodí, které se staly symbolem jednorázového masového turismu a které podle některých expertů křehké město uprostřed mořské laguny ohrožovaly velkými vlnami.
"Čelíme nové ofenzivě radikálů". Trump varoval před komunistickou hrozbou na "naší půdě"
Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě. Řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore.
Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Proč si Putin města tolik cení?
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. Velký strategický význam ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády ocenil i ruský prezident Vladimir Putin.
Messi trhal rekordy, proti Kapverdám to ale bylo nečekané drama
Argentinští fotbalisté v úvodním kole play off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3:2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Slaví i Kolumbie.
Tajemný pakt proti Rusku. Polsko nasadí v Baltu nové podmořské zbraně
Polsko podepsalo historický zbrojní kontrakt na modernizaci svého námořnictva. Od švédského koncernu SAAB kupuje tři nejmodernější diesel-elektrické ponorky A26 třídy Orka za astronomických 4,5 miliardy eur. Varšava tímto strategickým tahem dává sbohem zastaralé sovětské technice a společně se Stockholmem vytváří v Baltu neprostupnou zeď proti ruské hrozbě.
Jak to dělá? nechápe Muchová Krejčíkovou. Před krajankou udělala velké gesto
Češky si opět podmaňují Wimbledon. Už teď má turnaj minimálně jednu jistou čtvrtfinalistku. Karolína Muchová si to v neděli rozdá s krajankou Barborou Krejčíkovou, jen první z nich to ale v tuhle chvíli ví.