Francouzský herec Gérard Depardieu bude čelit obžalobě ze znásilnění herečky Charlotte Arnouldové v roce 2018; pařížský odvolací soud ve čtvrtek potvrdil postoupení případu trestnímu soudu, informovaly tiskové agentury.
Sedmasedmdesátiletý Depardieu, jedna z předních tváří francouzské kinematografie, vinu popírá. Odvolací soud potvrdil trestní řízení pro skutek, kterého se podle Arnouldové herec dopustil 7. srpna 2018. V případě druhého údajného znásilnění ze 13. srpna téhož roku soud řízení zastavil.
Arnouldová poprvé obvinila Depardieua v roce 2018, útoků se podle ní dopustil ve dvou případech ve svém pařížském domě. Její advokátka Carine Durrieuová-Diebolt označila rozhodnutí soudu za úlevné. "Na tento okamžik čekala dlouho. Je na něj plně připravená," uvedla.
Dodala, že soudní řízení kvůli znásilnění u herce, který už byl odsouzen za sexuální napadení dvou žen, by mohlo mít historický význam.
Podle obhajoby herec neměl v úmyslu páchat trestnou činnost. Depardieuův advokát David-Olivier Kaminski agentuře AFP řekl, že nejnovější rozhodnutí soudu je pro jeho klienta "prvním etapovým vítězstvím".
"Zbývá projít druhou polovinu soudní cesty, aby byla definitivně soudně potvrzena" nevina. Druhá Depardieuova obhájkyně Delphine Meilletová nicméně čtvrteční rozhodnutí soudu označila za "ne zcela uspokojivé".
Proti verdiktu lze podat stížnost ke kasačnímu soudu. Kaminski agentuře Reuters řekl, že obhajoba to zvažuje. Kasační soud ovšem posuzuje jen správnost právních postupů a nezkoumá důkazy. Depardieuovi v případě odsouzení hrozí až 20 let vězení.
Depardieu byl loni v květnu odsouzen k 15 měsícům odnětí svobody podmíněně za sexuální napadení dvou žen při natáčení filmu Les Volets verts (Zelené okenice).
Minulý týden stáhl proti tomuto rozsudku odvolání, uznal vinu a omluvil se obětem; rozsudek se tak stal pravomocným. Depardieu je podle zdrojů AFP vyšetřován také kvůli trestnímu oznámení jiné herečky z května 2025, která herce viní ze skupinového znásilnění za účasti spisovatele Michela Houellebecqa při natáčení filmu Wellness v prosinci 2018.
Oceňovaný a světoznámý herec během pěti desetiletí ztvárnil role ve více než 200 filmech. Depardieu byl dlouho považován za velikána francouzské kinematografie, než jej dostihly jeho slovní excesy a obvinění ze sexuálního násilí.
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