Dění v Jižní Koreji podle Trumpa vypadá jako čistka nebo revoluce

před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump uvedl, že dění v Jižní Koreji vypadá jako čistka nebo revoluce. Na své sociální síti Truth Social to napsal jen několik hodin před schůzkou s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem v Bílém domě. Jihokorejské státní zastupitelství v neděli požádalo soud o vydání zatykače na bývalého premiéra Han Duk-soa, píše agentura AFP.
Jihokorejské úřady expremiéra viní z napomáhání někdejšímu prezidentovi Jun Sok-jolovi při prosincovém vyhlášení stanného práva a z křivé výpovědi. "Co se to děje v Jižní Koreji? Vypadá to jako nějaká čistka nebo revoluce. Nemůžeme tam mít tohle a dělat tam byznys," napsal Trump, aniž upřesnil, na co poukazuje.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když tehdejší prezident Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Několik hodin po ohlášení stanného práva se proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.

Opozice Juna zbavila pravomocí 14. prosince a ústavní soud jej z funkce odvolal 4. dubna. Úřadujícím prezidentem se poté stal právě Han, který následně rezignoval, aby se mohl zúčastnit prezidentských voleb v červnu. Volby ale vyhrál opoziční kandidát I Če-mjong.

 
