Denemarková na veletrhu kritizovala ministry kultury. Její projev sklidil ovace

Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková.
Hovořila krátce po vystoupení českého ministra kultury Oty Klempíře a německého státního ministra kultury a médií Wolframa Weimera. Klempířův projev přerušovaly kritické výkřiky, bučení a pískot.
Ministr později na síti X uvedl, že na českou prezentaci přichází spousta pozitivních reakcí.
Denemarková, která hovořila německy, si za svou kritiku na adresu ministrů kultury vysloužila bouřlivý potlesk. Ve svém projevu mimo jiné kritizovala, že v české vládě sedí "dva bývalí spolupracovníci komunistické Státní bezpečnosti". Na závěr proslovu jí lidé tleskali ve stoje.
Klempíř před lety časopisu Reflex přiznal, že podepsal spolupráci s komunistickou tajnou policií, která ho v letech 1984-1985 evidovala pod krycím jménem Olda.
Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) byl od roku 1982 agentem komunistické StB premiér Andrej Babiš. Babiš to ovšem popírá a obrátil se kvůli tomu dříve na slovenskou justici. Slovenské ministerstvo vnitra předloni v říjnu oznámilo, že s Babišem uzavřelo ve věci smír, který následně schválil soud.
"Otázka dneška je úplně jednoduchá: otevřená demokracie nebo uzavřená společnost. Literatura zná odpověď, proto je tak nebezpečná," řekla také Denemarková. "Jak mám oddělovat politiku a literaturu v době, kdy Evropa hnědne," dodala. Podle ní se demokracie v současnosti redukuje na "byznys a ekonomický pragmatismus".
Klempířův projev, který předcházel řeči Denemarkové, přerušily z publika několikrát výkřiky, diváci křičeli "fuj", "hanba" a zmiňovali i jeho spolupráci s StB. Po jeho projevu následoval kromě vlažného potlesku i pískot a bučení. Klempíř v projevu mimo jiné připomněl roli Německa v podpoře československých spisovatelů doma i v exilu v dobách komunistické diktatury.
"Ve svém projevu jsem mluvil o poselství literatury a také o riziku světa, ve kterém emoce přehluší smysl pro demokracii. Literatura má podle mě mimo jiné otevírat prostor pro různé názory, kritiku i dialog," napsal Klempíř na síti X. Českou prezentaci na veletrhu podle něj lidé hodnotí pozitivně.
"Oceňují práci ministerstva kultury a Moravské zemské knihovny, naši expozici i styl, kterým jsme k této významné akci přistoupili," podotkl Klempíř. "Jsem rád, že stát do této akce investoval a poskytl velkorysou podporu spisovatelům, aby sem mohli přijet a reprezentovat svoji tvorbu," dodal.
Tento týden česká vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na roky 2026–2029, který kritizuje opozice i část kulturní obce. Té vadí zejména způsob přípravy dokumentu, na němž se podle nich nepodílela odborná veřejnost, na rozdíl od kulturní politiky schválené loni předchozí vládou.
Klempířovo ministerstvo k výhradám mimo jiné uvedlo, že například na základě podnětu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v nové kulturní politice posílilo téma čtenářské gramotnosti a roli knihoven, literatury, autorů a nakladatelů.
Na dnešní slavnostní ceremonii ve Frankfurtu vystoupila také česká básnířka Marie Iljašenko, která vyzvala, aby lidé podpořili ukrajinské spisovatele. "Ruské útoky jen během léta zničily v Ukrajině 13 milionů knih a knižnímu průmyslu způsobily škody ve výši 25 milionů eur," uvedla. Dodala, že zápas o svobodnou literaturu se odehrává i jinde. "Kultura může být nepohodlná a musí zůstat svobodná," uvedla v projevu.
Kritiky za krácení peněz na kulturu a školství se dočkal také německý ministr Weimer. Ve svém projevu ji vyjádřil předseda Burzovního spolku německých knihkupců Sebastian Guggolz.
Ceremonie, na které vystoupila i hudebnice Iva Bittová, zahájila 78. ročník Frankfurtského knižního veletrhu, největší akce svého druhu na světě. Čestným hostem je letos Česko. Dorazí 75 českých spisovatelek a spisovatelů, kteří do neděle na čteních a debatách představí světovému publiku českou literaturu a kulturu.
Mohlo by vás také zajímat: Hádka o prezidentově nevolení. Babiš na něj zaútočí, až přijde ten správný moment
Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí
U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól
Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy
Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD
Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.
„Šílený“ Trump vyzval k vybombardování amerických měst. Kdo v USA je zbytečný?
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku naznačil, že by Írán mohl zaútočit na kalifornská města ovládaná demokraty, včetně Los Angeles a San Diega. Výrok okamžitě odsoudili kalifornští politici, kteří mluví o nebezpečné a nenormální rétorice.