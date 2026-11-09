Den před smrtí otevřela výstavu. Obětí masakru jsou i malířka či pracovnice charity

Mezi oběťmi sobotní střelby v Krakově je třiapadesátiletá výtvarnice a matka čtyř dětí nebo sedmačtyřicetiletá dobrovolnice charitativní organizace. V Polsku je druhým dnem kvůli tragédii státní smutek, v samotném Krakově potrvá až do středy.
Na pondělní večer město plánuje poblíž historického náměstí Rynek Glówny pietní akci nazvanou Tichý průvod. Informují o tom v pondělí stanice TVN 24 a server Onet.
Na náměstí přišlo o život šest lidí, když mladý Polák z jedoucího vozidla začal střílet na náhodné kolemjdoucí.
Zabil při tom i třiapadesátiletou Izabelu Woźnou, výtvarnici z Velkopolského vojvodství, uvádí na svém webu stanice TVN 24, podle níž po umělkyni zůstaly čtyři děti včetně jedenáctiletých dvojčat.
V pátek přitom byla v Krakově zahájena výstava jejích děl. „Velkopolské vojvodství přišlo o výjimečného člověka. Při sobotní tragédii v Krakově zahynula Izabela Woźná z obce Rataje u Chodzieže.Byla to velmi talentovaná malířka. Do Krakova odjela, aby tam vystavila své obrazy,“ uvedla místní činitelka Katarzyna Rzepecká-Andrzejaková podle TVN 24.
Na pomoc dětem zabité ženy mezitím aktivista Damian Žurawski založil sbírku. „Nejsme schopni tuto tragédii zvrátit ani utišit jejich bolest. Můžeme však něco udělat, abychom jim v této nepředstavitelně těžké situaci alespoň trochu pomohli,“ stojí v popisu sbírky, kde se k 11:00 SEČ nacházelo přibližně 355.000 zlotých (necelé dva miliony korun).
Další obětí střelce je podle serveru Onet sedmačtyřicetiletá Ewelina, která působila jako dobrovolnice v charitativní organizaci Szlachetna Paczka.
V sobotu se vydala do Krakova s přáteli na výlet, domů se už bohužel nevrátila, uvádí web.
„Odešla žena, která milovala lidi, měla obrovské srdce vůči zvířatům a vždy byla nablízku těm, kteří potřebovali pomoc,“uvedla na facebooku jedna z jejích kolegyň z charity Anna Glinková.
Sobotní útok v centru Krakova podle Onetu nepřežili čtyři ženy a dva muži - tři Polky a jeden Polák ve věku 47 až 61 let, jednapadesátiletá Rakušanka a dvaatřicetiletý Brit.
V bytě čtyřiadvacetiletého útočníka v obci Ostrowiec Świentokrzyski bezpečnostní složky objevily o víkendu jeho třiapadesátiletého otce, dvaapadesátiletou matku a jeho mladší sestru - podle prokuratury je zřejmě zabil střelec před útokem v Krakově.
Samotný útočník, kterého postřelili policisté, zemřel podle úřadů v pondělí ráno v nemocnici.
Jeho jednadvacetiletá sestra Magdalena podle TVN 24 studovala na Akademii výtvarných umění v Krakově. Ti, kdo ji znali, na ni vzpomínají jako na srdečnou a skromnou mladou umělkyni, uvedla stanice na svém webu.
Lidé mezitím o víkendu v Krakově zapalovali svíčky a pokládali květiny poblíž míst tragédie. V neděli odpoledne se v Krakově konala bohoslužba za oběti. V pondělí chtějí úřady uctít památku zabitých pietním shromážděním u Rynku Glównego.
Sobotní střelba v Krakově si vyžádala šest životů a 15 zraněných:
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