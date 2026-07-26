Den, který začal barvami duhy a skončil černou. „Nezlomí nás,“ vzkazuje berlínská LGBTQ+ komunita

Prázdné láhve od alkoholu a plné odpadkové koše svědčí o tom, že se v berlínském parku Tiergarten ještě před pár hodinami lidé dobře bavili. Oslavy, které provázejí akci na podporu práv komunity LGBT+, ale přerušil v sobotu večer útok. Vyžádal si prozatím jednu oběť a 16 zraněných, tři z nich jsou v ohrožení života.
Místo v parku, na kterém do lidí vjel řidič v bílé dodávce, je stále ohrazeno policejními páskami. Kolemjdoucí, které oslovila ČTK, útok odsoudili. Dodali ale, že se jím nenechají odradit od svobodného života.
Ve vylidněném centru města jsou stále zábrany, které policisté postavili kvůli sobotnímu pochodu a demonstraci za práva komunity LGBT+, tedy leseb, gayů, bisexuálů, transgenderových osob a dalších sexuálních a genderových menšin. V Německu se těmto akcím tradičně říká Christopher Street Day (CSD), a to podle newyorské ulice, která byla v 70. letech minulého století centrem boje za práva komunity.
Pochodu centrem města se v sobotu odpoledne zúčastnily stovky tisíc lidí, kteří slavili pestrost a demonstrovali proti omezování svých práv. I v neděli ráno u zábran hlídkovali ozbrojení policisté, na okrajích parku Tiergarten byla vidět řada hlídkových vozů.
Oslavy totiž přerušil útok, který německý kancléř Friedrich Merz označil za odpudivý. Policie v souvislosti s útokem pátrá po 21letém Abdulovi B., který je podle ní navázaný na islamistickou scénu. Motiv je zatím nejasný.
„Posílí nás to“
Na místě činu ohrazeném policejními páskami vyšetřovatelé v neděli ráno dál zajišťovali stopy. Jejich práci přihlížela zhruba desítka německých i zahraničních novinářů. Občas kolem proběhli lidé, kteří si přišli do parku zaběhat. Byla mezi nimi i dvacátnice Maria.
„Četla jsem o útoku dnes ráno. Včera jsem s kamarády byla na pochodu. Byla tam úžasná atmosféra plná radosti a tolerance. Tahle zpráva mě zdrtila,“ řekla zpravodaji ČTK. K místu činu se přišel podívat i pár mužů ve středním věku. „Bydlíme kousek odsud. Včera jsme se účastnili pochodu. Je to hrozné, ale tohle nás jen posílí,“ řekli.
Pochodu se v sobotu zúčastnil také 35letý Berlíňan Kevin. „Nezlomí nás. Příští rok tam budeme znovu. S hrdostí,“ řekl dnes ČTK. Smutek a zděšení na sociálních sítích vyjádřila i řada influencerů, kteří se věnují komunitě LGBT+ a boji za jejich práva.
„Tenhle den začal barvami duhy a skončil černou,“ uvedl například na Instagramu berlínský novinář a influencer Fabian Grischkat. „Když budou nepřátelé naší svobody zasévat nenávist a násilí, nebudou sklízet strach, ale více spolupráce, více rozmanitosti a více viditelnosti,“ uvedla na Instagramu zmocněnkyně německé vlády pro otázky sexuálních a genderových menšin Sophie Kochová.
Pietní shromáždění
Na internetu se od rána začínají objevovat výzvy, aby se v neděli odpoledne lidé sešli na pietním shromáždění. Pěvecký sbor D-Dur-Dykes na Instagramu vyzval, aby se lidé sešli ve 14:00 na náměstí před Braniborskou bránou. Na půl cesty mezi ní a místem sobotního útoku, na okraji parku Tiergarten stojí ústřední německý památník, který připomíná pronásledování homosexuálů nacisty ve 30. a 40. letech minulého století.
V neděli ráno byl památník obklopen čerstvými květinami a věnci, které sem lidé a zástupci německých úřadů přinesli v sobotu před útokem, aby uctili památku tisíců homosexuálů, které nacisté kvůli jejich sexuální orientaci zavraždili. Na pásce jednoho z nich je sousloví "Nie wieder", Nikdy více, které se v Německu používá jako výzva, aby se násilí a pronásledování lidí kvůli jejich názoru, původu či tomu, koho milují, nikdy neopakovalo.
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