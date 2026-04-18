18. 4. Valérie
Zahraničí

Den krutého horka. Japonští meteorologové zavedli nový termín pro extrémně teplé dny

ČTK

Japonská meteorologická agentura (JMA) vytvořila nový termín pro dny, kdy teplota dosáhne 40 a více stupňů Celsia. Nově budou označovány jako „kokušo-bi“ (den krutého horka). S novým označením přicházejí meteorologové v době, kdy jsou vysoké teploty ve světě čím dál častější, napsala agentura AFP.

Loni se Japonsko potýkalo s nejteplejším létem od začátku měření v roce 1989.Foto: Thinkstock
JMA si od zavedení nového termínu slibuje, že bude moci účinněji apelovat na opatrnost lidí během extrémně vysokých teplot. Podobu nového označení meteorologická agentura konzultovala s veřejností a získala odpovědi od téměř půl milionu lidí; „kruté horko“ se umístilo na špičce žebříčku.

Druhé místo obsadil „superhorký den“ (čo-mošo-bi) a mezi dalšími návrhy se objevil například i „saunový den“, „den, kdy je lepší zůstat doma“ nebo „rozpálený den“.

Tato nová kategorie doplňuje termíny, které agentura už používá k označení teplot dosahujících 25 a více stupňů Celsia (letní den), 30 a více stupňů (plně letní den) a pro teploty přes 35 stupňů (den extrémního vedra).

V loňském roce se Japonsko potýkalo s nejteplejším létem od začátku měření v roce 1989. V důsledku klimatických změn byl zaznamenán nárůst teplot po celém světě.

Tom Cruise jako plukovník Clause von Stauffenberg ve filmu Valkýra.
