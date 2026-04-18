Den krutého horka. Japonští meteorologové zavedli nový termín pro extrémně teplé dny

Japonská meteorologická agentura (JMA) vytvořila nový termín pro dny, kdy teplota dosáhne 40 a více stupňů Celsia. Nově budou označovány jako „kokušo-bi“ (den krutého horka). S novým označením přicházejí meteorologové v době, kdy jsou vysoké teploty ve světě čím dál častější, napsala agentura AFP.
JMA si od zavedení nového termínu slibuje, že bude moci účinněji apelovat na opatrnost lidí během extrémně vysokých teplot. Podobu nového označení meteorologická agentura konzultovala s veřejností a získala odpovědi od téměř půl milionu lidí; „kruté horko“ se umístilo na špičce žebříčku.
Druhé místo obsadil „superhorký den“ (čo-mošo-bi) a mezi dalšími návrhy se objevil například i „saunový den“, „den, kdy je lepší zůstat doma“ nebo „rozpálený den“.
Tato nová kategorie doplňuje termíny, které agentura už používá k označení teplot dosahujících 25 a více stupňů Celsia (letní den), 30 a více stupňů (plně letní den) a pro teploty přes 35 stupňů (den extrémního vedra).
V loňském roce se Japonsko potýkalo s nejteplejším létem od začátku měření v roce 1989. V důsledku klimatických změn byl zaznamenán nárůst teplot po celém světě.
