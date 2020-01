Policie v Hongkongu opět rozháněla tisíce demonstrantů slzným plynem

Český hokejový útočník Filip Chlapík se po deseti dnech vrátil z hlavního týmu Ottawy na farmu do Belleville do nižší AHL. Dvaadvacetiletý rodák z Prahy nastoupil za tu dobu za Senators v pěti zápase a nebodoval. Chlapík nechyběl na ledě u sobotní domácí výhry nad Calgary 5:2, další zápas čeká Senators až po pauze pro Utkání hvězd NHL v pondělí 27. ledna proti New Jersey.

Celkově v této sezoně NHL sehrál Chlapík za Ottawu 23 zápasů a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. V AHL má na kontě z 20 utkání 11 bodů za čtyři trefy a sedm přihrávek.

Senators draftovali Chlapíka v roce 2015 ve druhém kole na 48. místě. Do zámoří odešel z juniorky Sparty už o rok dříve a tři sezony působil v juniorské lize QMJHL v Charlottetown Islanders. V NHL debutoval v sezoně 2017/18 a má v ní na kontě celkem 48 duelů a 10 bodů za čtyři góly a šest asistencí.