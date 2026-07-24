Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna, prohlásil Macinka

Demolice českého pavilonu postaveného pro světovou výstavu Expo 2025 v japonské Ósace začne 1. srpna a potrvá několik měsíců, nejpozději do listopadu. Novinářům to v pátek v Záhřebu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
Demolici provede japonská společnost, která vyhrála výběrové řízení. Podle Macinky má firma s podobnými projekty zkušenost, protože se podílela na instalaci i demontáži několika dalších pavilonů. Cenu Macinka neupřesnil, náklady ale budou nižší, než původně očekával a ministerstvo zahraničí ušetří několik milionů korun, doplnil.
Macinka na konci června uvedl, že zájemce o koupi českého pavilonu neexistuje a jediná hospodárná varianta je jeho demolice. Na nevypořádané závazky i samotnou demolici mají jít peníze původně vyčleněné na nákup nové budovy pro zastupitelský úřad v Kyjevě.
Projekt české účasti na Expo 2025 se podle dřívějšího vyjádření ministra prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů, za což opakovaně kritizoval předchozího ministra zahraničí Jana Lipavského (ODS) i bývalého generálního komisaře české účasti na výstavě Ondřeje Sošku.
Oba kritiku odmítli, podle Sošky rozpočet překročen nebyl. Koncepce účasti podle něj počítala řádově s rozpočtem 500 milionů korun, do částky spadaly peníze nejen ze státního rozpočtu, ale i od krajů, institucí či firem.
Kabinet na financování české účasti na Expo 2025 původně vyčlenil 290 milionů korun. Loni v červenci tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) schválila navýšení o dalších až 120 milionů korun z kapitoly ministerstva zahraničí, celkem tak poskytla 410 milionů. Dalších 150 až 210 milionů mělo být podle plánu zajištěno z externích zdrojů, tedy například od soukromých firem.
Soška se na začátku července ohradil i proti kritice samotného českého pavilonu, který podle Macinky nemá zájemce o koupi a nejhospodárnější variantou je tak jeho demolice. Celková cena pavilonu se podle Sošky vyšplhala na 248 milionů korun, zůstatková hodnota byla odhadnuta na zhruba 90 milionů. "Proto jsme usilovali o prodej celého pavilonu tak, aby dál sloužil veřejnosti, podobně jako část pavilonu z Expa 1958 na pražské Letné," napsal.
Ke konci Soškova mandátu podle něj existovali konkrétní zájemci z veřejného i soukromého sektoru, od dubna o osudu pavilonu jednala Česká centra a ministerstvo. "Tvrzení, že 'žádný zájemce neexistuje', je ale podstatně jiné, než že 'se neumíme dohodnout na podmínkách'," uvedl.
Expo 2025 se konalo od 13. dubna do 13. října na umělém ostrově Jumešima v Ósace. Český národní pavilon postavila japonská společnost Daisue. Za dobu trvání výstavy do něj zavítalo přes milion a půl lidí.
Mohlo by vás také zajímat: Změna obchodních pravidel, pár dní poté hořící megasklady. Ruští influenceři zuří po ukrajinském útoku
ŽIVĚ Ruské útoky v Kyjevské oblasti a Slovjansku si vyžádaly 11 mrtvých
Ruské útoky v Kyjevské oblasti a Slovjansku na východě Ukrajiny si v pátek vyžádaly nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných. Informovali o tom ukrajinský prezident Zelenskyj a místní úřady. „V Kyjevské oblasti právě probíhá záchranná operace po ruském raketovém útoku. Podle informací bylo zraněno několik desítek lidí. Bylo také potvrzeno, že tragicky zahynulo šest lidí,“ napsal Zelenskyj na X.
Případ zadrženého Čecha v Číně se posunul. Nové informace padly při jednání v Pekingu
Během jednání delegace vedené předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Novinářům to v pátek řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) během odjezdu z návštěvy Chorvatska.
„Komerční“ pauzy jako pevná součást fotbalu? FIFA vnímá kritiku, česká liga má jasno
Na mistrovství světa v Americe se objevily jako nový prvek fotbalových pravidel a setkaly se s obří kritikou. Do povinných hydratačních přestávek uprostřed obou poločasů pálili fanoušci, hráči i trenéři. Jak to s nimi bude dál?
Čína zařadila 14 firem z EU na sankční seznam, je mezi nimi i Tatra Trucks
Čína v pátek přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily.
V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola. Přijede Jiří Lábus i Anna Geislerová
V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola (LFŠ). Její 52. ročník nabídne 212 celovečerních, středometrážních a krátkometrážních filmů, řekl na úvodní tiskové konferenci programový ředitel přehlídky Jan Jílek. Celý program má podle něj přes 400 položek. Festival každoročně navštěvují tisíce lidí, potrvá do 30. července. Loni LFŠ promítla 174 filmů, v balíčcích se prodalo dalších 6550 vstupů.