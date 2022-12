Demokratičtí kongresmani po letech tahanic zveřejnili Trumpovy daňové záznamy

Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná Demokratickou stranou zveřejnila daňové záznamy bývalého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa za roky 2015 až 2020. Krok představuje vyvrcholení několikaleté snahy rozkrýt finance někdejšího prezidenta, který na rozdíl od svých předchůdců daňová přiznání sám neposkytl a proti dohledu se bránil u soudů.

Zda masivní soubor dokumentů přináší zásadní nová odhalení, nebylo ihned jasné. Mnohé skutečnosti o Trumpových daních z minulých let už jsou známé, i díky zprávám, které sněmovní výbor pro státní příjmy vypustil minulý týden. Materiály ukazují, že v letech 2015, 2016 a 2019 exprezident odvedl částky v řádu stovek tisíc dolarů, zatímco v roce 2016 a 2017 zaplatil na daních 750 dolarů (asi 17 tisíc korun) a v roce 2020 nezaplatil nic. Trumpovy podnikatelské aktivity vykázaly během uvedených šesti let ztrátu v hodnotě přes 50 milionů dolarů.

Trumpovy podnikatelské aktivity vykázaly během uvedených let ztrátu v hodnotě přes 50 milionů dolarů. Deník The New York Times (NYT) před dvěma lety na základě uniklých dokumentů odhalil, že Trump v deseti z prvních 15 let století neodvedl žádné federální daně z příjmu, "z velké části díky tomu, že hlásil mnohem větší ztráty než příjmy".

Demokraté záznamy zveřejnili jen několik dní předtím, než se poprvé sejde nově zvolený Kongres, v němž už budou sněmovnu kontrolovat Trumpovi republikáni. Podle agentury AP čítají nově dostupné materiály skoro šest tisíc stránek, včetně 2700 stránek osobních přiznání exprezidenta a jeho manželky Melanie a dalších více než tři tisíce stránek přiznání Trumpových podniků. V dokumentech jsou začerněné některé osobní údaje včetně čísel účtů.

List NYT uvádí, že záznamy by mohly mimo jiné pomoci objasnit, zda Trump osobně profitoval ze snížení daní, které jako prezident prosadil. Dnešní publikace je součástí vyšetřování, které zkoumalo způsob dozoru berního úřadu IRS nad úřadujícími prezidenty a zjistilo, že orgán v prvních dvou letech Trumpova mandátu povinný audit neprováděl. "IRS se svým povinným auditem bývalého prezidenta nezačal, dokud jsem neučinil prvotní žádost," uvedl předseda výboru pro státní příjmy Richard Neal.

Trump, který nedávno ohlásil novou kandidaturu na prezidenta, dnes postup demokratů znovu odsoudil. "Povede to ke strašným věcem pro hrozně moc lidí," uvedl podle AP. Média podotýkají, že zveřejnění osobních daňových přiznání je krok, k němuž dochází zřídka, jakkoli spadá do pravomocí Kongresu.

Zájem novinářů a zákonodárců o Trumpovy daně trvá od prezidentské kampaně před volbami roku 2016, v níž newyorský podnikatel záznamy odmítl zveřejnit, jak je ve Spojených státech u prezidentských kandidátů zvykem. Následovaly vleklé soudní spory jak s Kongresem, tak s newyorskou prokuraturou, do nichž byl zapojen i Nejvyšší soud USA. Nejdříve se loni v únoru k přiznáním dostali vyšetřovatelé, minulý měsíc pak nejvyšší soudní instance definitivně dala za pravdu i sněmovnímu výboru.

Exprezidentova firma The Trump Organization byla na začátku prosince u soudu v New Yorku shledána vinnou z daňového podvodu. Trump sám souzen nebyl, podle vyšetřovatelů nicméně o krácení daní dobře věděl.

Nezávislá komise, která pro kongresmany exprezidentovy záznamy analyzovala, zase upozornila na několik podezřelých aspektů, které podle ní vyžadují další prošetření. Byly mezi nimi odpočty spojené s příspěvky na dobročinné účely, zacházení se ztrátami nebo půjčky dětem, které by mohly být brány jako zdanitelné dary.

Video: Biden je slabý prezident, ale Trump Američanům nechybí, říká Durčák (14. 1. 2022)