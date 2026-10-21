Demokratický kandidát do Kongresu doprovázel sběrače oliv, zadržel ho Izrael

Izrael na Západním břehu, který desítky let okupuje, dnes zadržel amerického demokratického politika Brada Landera, který kandiduje do Sněmovny reprezentantů a je spojencem newyorského starosty Zohrana Mamdaniho.
S odvoláním na izraelskou organizaci Rabbis for Human Rights (Rabíni pro lidská práva) to uvedly server The Times of Israel a agentura Reuters, podle níž izraelské síly zadržely i dalších zhruba 90 lidí.
Sedmapadesátiletý židovský politik, který kritizoval válku v Pásmu Gazy a v minulosti kandidoval i na starostu New Yorku, spolu s dalšími na Západním břehu doprovázel palestinské farmáře při sklizni oliv.
Zhruba po dvou hodinách armáda podle izraelských médií oblast prohlásila za uzavřenou vojenskou zónu. Listu The Jerusalem Post aktivisté řekli, že uposlechli armádních příkazů, ale přesto byli zadrženi.
Izraelská policie později podle agentury Reuters uvedla, že zadržela palestinské sběrače oliv a desítky izraelských a zahraničních aktivistů, kteří se shromáždili u plotu izraelské osady, což je zakázáno. Jeden ze zadržených byl propuštěn poté, co se ukázalo, že kandiduje do Kongresu, dodala policie.
Izraelská armáda sdělila, že pro sklízení oliv v oblasti je nutná předchozí koordinace, což se podle ní nestalo. Armáda nicméně neuvedla, že je sběr v této oblasti zakázán.
Lander je jediným propuštěným, zatímco ostatní budou pravděpodobně vyslýcháni, uvedl Anton Goodman, ředitel organizace Rabbis for Human Rights.
„Prostě jsme sklízeli olivy v háji u Nahálínu na Západním břehu. Okupace je podle mezinárodního práva zločinem. Sklizeň oliv není zločinem podle jakéhokoli práva, které znám,“ uvedl Lander.
Izraelští osadníci v poslední době palestinské sběrače oliv na okupovaném území napadají opakovaně. Podle izraelské lidskoprávní organizace Ješ Din od 27. září, tedy zhruba od začátku letošní sklizně, bylo útoků na Palestince nejméně 170.
V pátek maskovaní osadníci zaútočili i na americkou fotoreportérku listu The Washington Post Heidi Levineovou a v sobotu zase na evropské diplomaty a francouzského starostu.
Víkendové násilí odsoudily Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Izraele, a také Francie, Belgie a Polsko, jejichž diplomaté byli v sobotu napadeni. Izraelská policie zadržela deset podezřelých.
Na Západním břehu, který Izrael téměř 60 let okupuje, žijí přibližně tři miliony Palestinců a více než půl milionu izraelských osadníků. Izraelské osady na tomto území jsou podle mezinárodního práva nelegální.
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