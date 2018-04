Demokratická strana zažalovala Rusko, Trumpův štáb a WikiLeaks kvůli spiknutí proti Clintonové

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

New York - Americká Demokratická strana podala žalobu na Rusko, na volební štáb Donalda Trumpa a na server WikiLeaks kvůli podezření z konspirace proti prezidentským volbám v USA v roce 2016. Oznámil to list The Washington Post s odvoláním na soudní spisy. Trumpův volební tým označil žalobu za zcela nepodloženou.

Podle žaloby podané u manhattanského soudu se čelní představitelé Trumpovy volební kampaně spikli s ruskou vládou a s ruskou vojenskou rozvědkou GRU s cílem poškodit demokratickou prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou a hackerským útokem na počítače demokratů ovlivnit volby ve prospěch Trumpa.

Členové Trumpova volebního štábu a jeho blízcí poradci se podle žaloby dohodli s ruskými agenty na tom, že s využitím nelegálních prostředků podpoří Trumpovu kandidaturu. Volební štáb nynějšího amerického prezidenta podle Demokratické strany v roce 2016 "škodolibě přivítal ruskou pomoc" ve volební kampani.

V žalobě se podle agentury Reuters kromě jiných objevují i jména Donalda Trumpa mladšího, Trumpova zetě Jareda Kushnera a prezidentova spolupracovníka Rogerta Stonea, který byl údajně ve styku se severem WikiLeaks.

"Během prezidentské kampaně v roce 2016 Rusko podniklo frontální útok na naši demokracii a ve volebním štábu Donalda Trumpa nalezlo vstřícného a aktivního partnera," komentoval pro The Washington Post žalobu šéf národního výboru Demokratické strany Tom Perez. "To představuje akt bezpříkladné zrady: kampaň nominanta na prezidenta Spojených států se spolčila s nepřátelskou cizí mocností, aby zvýšila jeho vlastní šance na zisk prezidentského úřadu," prohlásil Perez.

Akce ruských hackerů spolu s kontakty Trumpových lidí s Ruskem a s veřejnou oslavou hackerských útoků vyústila v protizákonné spiknutí s cílem vměšovat se do voleb, což způsobilo Demokratické straně vážné škody, cituje The Washington Post z žaloby.

Podle prohlášení týmu, který Trumpovi pomáhal ke zvolení, bude "nepodložená" snaha demokratů soudem zamítnuta. "Tato pošetilá žaloba je pokusem poslední záchrany, kterým se takřka zkrachovalá Demokratická strana, jež se stále snaží protivit vůli lidu z prezidentských voleb 2016, pokouší doložit ničím nepodložená obvinění z tajné spolupráce s Ruskem," uvedl podle Reuters Trumpův volební štáb.

Podle washingtonského listu může být žaloba proti cizímu státu pro Demokratickou stranu oříšek, protože cizí země jsou podle amerických zákonů v mnoha podobných případech vůči žalobám imunní. Demokratický národní výbor, který je vrcholným orgánem strany, argumentuje tím, že na Rusko se ochrana nevztahuje, protože hackerský útok způsobil poškození privátního majetku strany s cílem "ukrást obchodní tajemství a provádět hospodářskou špionáž".

V žalobě demokraté požadují za útok hackerů mnohamilionové odškodnění. Akce ochromila schopnost strany komunikovat s voliči, shromažďovat dary a efektivně fungovat, protože zaměstnanci byli vystaveni obtěžování a v některých případech pohrůžkám smrtí. Rusko podniklo "drzý útok na americké půdě", píše se v žalobě.

Žaloba podle The Washington Post nemíří přímo na prezidenta Trumpa, nýbrž na řadu jeho spolupracovníků, kteří se setkávali s lidmi údajně napojenými na Rusko. Kromě Trumpa juniora a Kushnera jsou mezi nimi i bývalí vedoucí volebního týmu nynějšího prezidenta Paul Manafort a Rick Gates, bývalý Trumpův poradce George Papadopoulos nebo jeho londýnský kontakt Josef Mifsud, častý host Moskvy a stoupenec kremelského režimu.

Spis žaloby má 66 stránek a demokraté jej podali u federálního soudu na Manhattanu. Podle Pereze se na jeho tvorbě nepodíleli demokratičtí členové kongresových výborů vyšetřujících ruskou kauzu.