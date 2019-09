Klíčová bitva začíná. Demokraté chtějí odvolat Trumpa, impeachment ale může zničit je

Turbulentní prezidentství Donalda Trumpa ve Spojených státech vyústilo v politické zemětřesení. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů Kongresu v úterý oznámili, že zahajují proces odvolání prezidenta z funkce.

Donald Trump je teprve čtvrtý prezident americké historie, který čelí takové hrozbě. Jenže impeachment se nakonec může obrátit proti demokratům.

Spojené státy čeká obrovská bitva o veřejné mínění. Podle demokratů prezident pošlapal americkou ústavu. Podle Trumpa demokraté opakují svůj "hon na čarodějnice", známý podle něho už z ruské kauzy.

Na prahu předvolební kampaně před prezidentskými volbami 2020 se politická a společenská scéna v USA v každém případě ještě více polarizuje. A za druhé je jasné, že Washington má před sebou až do listopadových voleb 2020 politickou paralýzu.

Impeachment zastíní většinu legislativní agendy a ve vyhrocené atmosféře nelze předpokládat, že by byly přijaty důležitější zákony nebo že by vůbec došlo na nějaké politické kompromisy.

"Kroky, které k dnešnímu dni učinil prezident, jsou vážným porušením ústavy. Nikdo není nad zákonem," oznámila v úterý odpoledne Nancy Pelosiová, demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu, že demokraté spouštějí impeachment.

Ukrajinská kauza

Pelosiová se k tomu rozhodla poté, co v průběhu uplynulého týdne vyšlo najevo, že Trump letos v červenci tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev začal vyšetřovat Huntera Bidena, syna současného nejvážnějšího demokratického kandidáta na prezidenta Joe Bidena.

Co je impeachment Proces odvolání amerického prezidenta z úřadu může zahájit Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu. Horní komora Kongresu, Senát, pak vystupuje jako soud. Ke zbavení prezidenta funkce je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. Prvním obžalovaným prezidentem USA byl Andrew Johnson v roce 1868. Jako druhý prezident v historii čelil impeachmentu Bill Clinton kvůli aféře s Monikou Lewinskou.

Hunter Biden byl od jara 2014 do dubna 2019 členem vedení ukrajinské plynárenské společnosti Burisma Holding. Trump a jeho lidé už dříve tvrdili, že Joe Biden kvůli svému synovi intervenoval v roce 2016 do vnitřní politiky Ukrajiny.

Podle demokratů ovšem byla tato podezření už dříve přesvědčivě vyvrácena. A Trump podle nich překročil americkou ústavu, když nyní v červenci na Zelenského sám vyvíjel nátlak a zároveň navíc dočasně zmrazil finanční vojenskou pomoc pro Ukrajinu, kterou už předtím schválil americký Kongres.

"Tyto činy Trumpova prezidentství odhalují fakt, že prezident nečestně zradil svůj slib úřadu prezidenta, ohrozil národní suverenitu a integritu našich voleb," artikulovala Pelosiová argument demokratů, že prezident chtěl protizákonně využít pomoci ze zahraničí k ovlivnění výsledku amerických voleb.

Prezident Trump reagoval v sérií vzkazů na Twitteru, kde kromě jiného označil zahájení impeachmentu za "hon na čarodějnice". "HARAŠENÍ PREZIDENTSKÉHO ÚŘADU!" vygradoval Trump svoji obranu na Twitteru.

Tlumení vášní

Rozhodnutí zahájit impeachment je radikální zlom a eskalace v dosavadním už tak ostrém střetu demokratů s Trumpem. Zkušená předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová uplynulé dva roky tlumila hlasy zevnitř strany, aby demokraté proces odvolání prezidenta z funkce zahájili.

Vesměs to byly výzvy spojené s ruskou kauzou. V té šlo o údajné zasahování Kremlu do prezidentské kampaně 2016 a o to, zda Trumpův tým s Ruskem nespolupracoval.

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller letos v létě ve své závěrečné zprávě uvedl, že nenašel důkazy o přímém projení Trumpovy kampaně s ruskými aktivitami.

Pro Pelosiovou to v té chvíli ospravedlnilo její zdrženlivost, se kterou odrážela volání některých demokratů po impeachmentu. Předsedkyně přitom měla na své straně dva argumenty.

Technický - demokraté sice mají od letošního ledna většinu ve Sněmovně reprezentantů, jenže impeachment by musela potvrdit i horní komora Kongresu, Senát. A tam stále drží většinu, v poměru hlasů 53:47, republikáni. A navíc vzhledem k tomu, že k odsouhlasení impeachmentu je potřeba dvoutřetinový podíl všech hlasů, museli by demokraté na svoji stranu získat nejméně dvacet republikánů.

Dosud ovšem jediný republikánský senátor, Mitt Romney z Utahu, opatrně naznačil, že by o impeachmentu vůbec přemýšlel.

Z těchto jasných, jednoduchých počtů pak až do začátku tohoto týdne vycházel druhý - politický - argument Nancy Pelosiové. Zahajovat impeachment v situaci, kdy není naděje na jeho konečné prosazení, by bylo jen mimořádně riskantní politické divadlo.

"Nestálo by to za to," uvedla ještě před pár týdny Nancy Pelosiová. Upozorňovala na to, že impeachment by mohl ohrozit šance demokratů v prezidentských a kongresových volbách v roce 2020.

Zásadní zlom

Podle průzkumu pro list Washington Post z poloviny července 59procentní většina Američanů odmítala zahájení impeachmentu. Z dosavadních průzkumů vyplývalo, že proces odvolání prezidenta z funkce by voliči považovali za příliš radikální, neférový útok na hlavu státu.

Podle Pelosiové by se tak ve volbách 2020 v největším ohrožení ocitli kongresmani ze středových obvodů, kde mají demokraté jen lehkou převahu.

Zásadním zlomem ale teď podle amerických médií bylo, když sedm těchto poslanců a poslankyň, kteří zároveň dříve sloužili v americké armádě či bezpečnostních složkách, v pondělí v deníku Washington Post společně vyzvali k zahájení impeachmentu.

Reagovali tím na poslední vývoj v ukrajinské kauze, kdy sám prezident Trump v pondělí potvrdil, že v červenci skutečně pozastavil finanční vojenskou pomoc pro Ukrajinu ve výši bezmála 400 milionů dolarů.

Trump sice v pondělí tvrdil, že tím chtěl donutit evropské země, aby Ukrajině také přispěly, jenže ve svých předchozích vyjádřeních uvedl, že nechtěl dávat peníze "zkorumpovanému režimu".

Podle demokratů tím sám nepřímo potvrdil, že finanční pomoc, kterou předtím už schválil Kongres a jejíž poskytnutí Ukrajině je i v bezpečnostním zájmu USA, použil jako vydírací nástroj vůči prezidentu Zelenskému.

Trump tvrdí, že na ukrajinského prezidenta nenaléhal, a v úterý oznámil, že nechá zveřejnit úplný přepis jejich inkriminovaného telefonického rozhovoru z poloviny července. Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že hovor považuje za důvěrný a soukromý. Ať už ale bude jeho obsah jakýkoli, drama impeachmentu už to nezastaví.

Republikáni sešikovaní za Trumpem

Obě strany mají hodně co ztratit. Pokud by se potvrdilo, že Trump skutečně přímo propojil uvolnění finanční pomoci s požadavkem, aby Kyjev našel "kompro" na syna jeho možného demokratického soupeře do voleb 2020, mohlo by to zlomit veřejné mínění v prezidentův neprospěch.

Republikáni ovšem evidentně věří, že vítěznou kartu drží v ruce oni. V reakci na vyhlášení impeachmentu se jednotně sešikovali za Trumpa. "Demokraté se snaží zvrátit výsledky voleb 2016 od chvíle, kdy prezident Trump nastoupil do úřadu. Pro ně je to o politikaření. Není to o faktech," uvedl v úterý lídr republikánů ve sněmovně, kongresman Kevin McCarthy.

Podle bývalého republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Newta Gingriche demokraty čeká stejný osud, jaký potkal právě republikány, když se na konci 90. let pokusili v aféře s Monikou Lewinskou odvolat tehdejšího prezidenta Billa Clintona.

Republikánská sněmovna žalobu schválila, v Senátu ji ale demokraté zablokovali. Výsledný postoj veřejnosti vyzněl v Clintonův prospěch a v následných kongresových volbách v roce 2000 republikáni prohráli.

"Tenhle boj demokraty uvězní v situaci, kdy budou stále méně oblíbení. Já jsem si tím prošel v roce 1998. Je to jasné vítězství pro Trumpa," uvedl Newt Gingrich pro list New York Times.

Podle poradce Geoffa Garina ale teď mají demokraté mnohem silnější argument, než měli v ruské kauze. "Mají podstatnější příběh o tom, jak prezident jedná. Sám Trump už vlastně potvrdil své nepřípustné chování. Už mu došly argumenty, že se nic nestalo," řekl demokratický poradce pro Washington Post.

Kromě Billa Clintona byl v americké historii impeachment uplatněn - ve výsledku rovněž neúspěšně - proti prezidentovi Andrewu Johnsonovi (v úřadě byl v letech 1865 až 1869). Richard Nixon pak pod hrozbou odvolání z funkce, který by pravděpodobně prošel, v aféře Watergate v roce 1974 sám rezignoval.

Úterní rozhodnutí demokratů v Kongresu zahájit impeachment je v každém případě nejen dramatickou eskalací jejich permanentního souboje s Donaldem Trumpem, ale také krokem se zásadními dopady na politiku v USA, i když v tuto chvíli nepředvídatelnými.

To potvrdila i sama Nancy Pelosiová: "Použijte jakoukoli metaforu, na jakou si vzpomenete: překročení Rubikonu, kostky jsou vrženy, neprobádané území, úsvit nového dne," upozornila politička, když v úterý oznamovala, že se demokraté rozhodli k historickému kroku.

