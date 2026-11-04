Hororový večer, Trumpova jatka, modrá tsunami. Světová média mají o volbách jasno

Americké akcie dnes prudce posílily. Jednoznačné vítězství demokratů v amerických kongresových volbách zmírnilo politickou nejistotu a podpořilo poptávku po rizikovějších aktivech.
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, si připsal 3,03 procenta a uzavřel obchodování na 53 356,12 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,58 procenta na 7688,62 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,44 procenta na 25 736,51 bodu.
Oslabovaly však akcie provozovatelů datových center, protože výsledek voleb vyvolal obavy z přísnější regulace v oblasti umělé inteligence (AI). Výrazný pokles utrpěly rovněž akcie vesmírné společnosti SpaceX a automobilky Tesla, v jejichž čele stojí americký miliardář Elon Musk. Ten vynaložil téměř půl miliardy dolarů (přes deset miliard korun) na podporu republikánských kandidátů.