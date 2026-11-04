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Hororový večer, Trumpova jatka, modrá tsunami. Světová média mají o volbách jasno

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Republikáni amerického prezidenta Donalda Trumpa podle prognóz ztratili většinu ve Sněmovně reprezentantů. Drtivou kontrolu nad dolní komorou Kongresu převezmou demokraté. Také v horní komoře, v Senátu, demokraté směřují k získání většiny poté, co porazili republikány v klíčových státech. Trump tvrdí, že by republikáni slavili drtivé vítězství, kdyby na volebním lístku bylo jeho jméno.

Election 2026 Texas
Mladí příznivci demokratů v Texasu jásají nad historickým úspěchem stranyFoto: AP – Sara Diggins
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Americké akcie dnes prudce posílily. Jednoznačné vítězství demokratů v amerických kongresových volbách zmírnilo politickou nejistotu a podpořilo poptávku po rizikovějších aktivech.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, si připsal 3,03 procenta a uzavřel obchodování na 53 356,12 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,58 procenta na 7688,62 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,44 procenta na 25 736,51 bodu.

Oslabovaly však akcie provozovatelů datových center, protože výsledek voleb vyvolal obavy z přísnější regulace v oblasti umělé inteligence (AI). Výrazný pokles utrpěly rovněž akcie vesmírné společnosti SpaceX a automobilky Tesla, v jejichž čele stojí americký miliardář Elon Musk. Ten vynaložil téměř půl miliardy dolarů (přes deset miliard korun) na podporu republikánských kandidátů.

Nejbohatší muž planety Elon Musk se ve středu pustil do ironického komentování výsledků amerických voleb do Kongresu. V nich utrpěla výraznou porážku republikánská strana, která ztratila kontrolu v obou komorách parlamentu. Musk přitom letos na kampaň jejích kandidátů vynaložil bezmála půl miliardy dolarů, rekordní částka padla v Texasu, pro něj klíčovém. Ani tam se ale republikánům nezadařilo.

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Americký prezident Donald Trump v prvním vystoupení po porážce republikánů ve volbách do Kongresu hovořil o tanečním sálu u Bílého domu. Promluvil přímo ze staveniště. Na místě podepsal jeden z trámů stavby, který pak dělníci vyzvedli ke stropu. Na otázku novinářů uvedl, že s velké části souhlasí s viceprezidentem J.D. Vancem, že republikáni přišli o většinu v Kongresu kvůli válce s Íránem.

„Nebude jen jedním z největších, ale také jedním z nejkrásnějších tanečních sálů kdekoli na světě,“ řekl Trump novinářům, aniž by nejprve volby zmínil. Hovořil o plánu uložit drony v budově, která podle něj bude výjimečně zabezpečená.

US President Donald Trump speaks at the construction site for the ballroom, at the White House
Donald Trump hovořil k novinářům přímo ve staveništi budoucího tanečního sálu Bílého domu; Wahington, 4. listopadu 2026. Foto: REUTERS – Evan Vucci

Republikánský prezident následně řekl, že zahájení války nelituje. „Íránu nelze dovolit, aby měl jadernou zbraň,“ zopakoval své odůvodnění rozpoutání konfliktu. Viceprezident Vance nedlouho předtím na sociálních sítích napsal, že Republikánská strana utrpěla volební porážku v důsledku války s Íránem a že to všichni vědí. Trump řekl, že ví, jaký Vance zaujímá ke konfliktu postoj.

Po porážce republikánů v úterních volbách se prezident Donald Trump začal vyptávat svých poradců, zda by neměl vyměnit ministra obrany Peta Hegsetha, uvedly pro stanici CBS News zdroje obeznámeny se situací.

Ceny ropy se dnes prudce snižují, severomořská ropa Brent tak poprvé za čtyři týdny sestoupila pod psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel. Investoři nyní posuzují, jaký vliv bude mít vítězství demokratů v amerických kongresových volbách na další postup Washingtonu ve válce s Íránem.

Kolem 18:00 SEČ vykazovala ropa Brent více než osmiprocentní pokles, dostala se tak až pod 95 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela přes sedm procent a sestoupila pod 90 dolarů za barel.

Spojené státy sčítají výsledky midterms, tedy voleb do Sněmovny reprezentantů a Senátu po dvou letech Trumpova vládnutí v Bílém domě. Demokraté i podle dílčích výsledků směřují ke zřetelné výhře, zatímco republikáni ke zdrcující prohře. Co teď můžeme čekat a co to znamená pro Donalda Trumpa, vysvětluje v pořadu Spotlight amerikanista Kryštof Kozák.

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Republikáni utrpěli porážku ve volbách do Kongresu kvůli válce s Íránem, napsal dnes americký viceprezident J. D. Vance na sociální síti X. Připustil to i prezident Donald Trump, poznamenal. Důvod neúspěchu Republikánské strany si všichni uvědomují, což musí být začátek konverzací o jejím dalším směřování, míní Vance. Republikáni ve volbách přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.

„Pokud chcete tvrdit, že to stálo za to, že ztráta Senátu na následujících šest let byla přijatelnou cenou, tak to řekněte. Obhajujte, že to stálo za to,“ napsal viceprezident. „Všichni ale vědí, proč jsme prohráli. A jakákoli upřímná konverzace o tom, jak pokračovat, se od toho musí odvíjet,“ doplnil.

Vance naznačil, že lidem naštvaným volebními výsledky rozumí. „Pojďme to naštvání využít a dát se opět do práce, abychom naši zemi získali zpět,“ dodal.

„Nazvat to vlnou by, si nemyslím, bylo plně přesné. Je to politický ekvivalent dopadu meteoritu,“ reagoval současný guvernér Floridy Ron DeSantis na vítězství demokratů ve volbách. „Jediný stát, který dokázal držet linii a odolat tomu, je právě tady ve svobodném státě Florida,“ dodal.

Britský labouristický premiér Burnham uvedl, že porážka Republikánské strany v amerických volbách v polovině funkčního období amerického prezidenta by měla svět přimět k jednotě v boji proti krizi spojené s rostoucími životními náklady. Tu podle něj přiživují konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině.

„Prezident Trump výsledky uznal a věřím, že svět má nyní příležitost sjednotit se kolem otázky, která se týká nás všech: životních nákladů,“ řekl Burnham. Dodal však, že taková jednota není možná, „dokud zůstává nevyřešen konflikt na Blízkém východě, stejně jako konflikt na Ukrajině, který vyvolalo Rusko“.

Z výsledků voleb ve Spojených státech je zřejmé, že velká část americké veřejnosti vyjádřila vůli ke změně a svůj názor na to, jak současná americká administrativa přistupovala k jejím zájmům i k mezinárodním zájmům USA. Před odletem na prezidentský summit Visegrádské skupiny to dnes novinářům řekl prezident Petr Pavel.

„Zřejmě to povede i k určitým korekcím. Vnitřně to pro americkou administrativu trochu zkomplikuje přijímání zákonů, protože bude muset více vyjednávat s Kongresem, ale to je americká vnitřní věc,“ dodal Pavel.

Účet Bílého domu v reakci na volby, ve kterých jasně zvítězili demokraté, zveřejnil na síti X obrázek prezidenta Donalda Trumpa s textem: „Upozornění pro všechny: Trump je stále váš prezident.“

Rusko doufá, že výsledky kongresových voleb ve Spojených státech nebudou mít vliv na úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině. Dnes to podle agentur řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Trumpovi republikáni v úterních volbách, které se konaly v polovině prezidentova funkčního období, ztratili většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.

„Prezident Trump zůstává ve funkci,“ připomněl Peskov. „Upřímně doufáme, že bude pokračovat ve svém mírotvorném úsilí,“ dodal mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Na drtivou výhru demokratů reagovali i další evropští lídři. „Včera americký lid hlasoval proti politice, která slouží jen k ožebračování lidí. Proti nenávisti. Proti sexismu. Proti popírání klimatických změn a proti privilegiím elit. Stalo se to v Brazílii. Právě se to stalo v USA. A brzy k tomu dojde i ve Španělsku,“ napsal na svém profilu na síti X španělský premiér Pedro Sánchez.

„Jde o silný politický signál o změně kurzu mezi americkými voliči. V americké politice se nyní objevují hlasy, které jsou nám bližší než postoj, který dosud zastával prezident a jeho administrativa, například v oblasti klimatu a životního prostředí, v zahraniční politice nebo v politice rozvojové pomoci,“ sdělil Reuters norský premiér Jonas Gahr Støre.

Nepřátelský postoj Washingtonu vůči Teheránu se jen kvůli změnám ve stranické rovnováze sil ve Spojených státech nezmění a ti, kdo smýšlejí jinak, se hluboce mýlí. Podle agentur to dnes uvedl íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chameneí ve zjevné reakci na porážku republikánů prezidenta Donalda Trumpa v úterních volbách do Kongresu. Současně pohrozil rozsáhlou íránskou odvetou směřující na americké zájmy na Blízkém východě, pokud se USA rozhodnou na islámskou republiku opět zaútočit.

Íránská ambasáda v Indii sdílela na sociálních sítích video vytvořené za pomoci umělé inteligence, ve kterém po prohraných volbách čtyři muži házejí bezvědomého Donalda Trumpa do kontejneru s nápisem nebezpečný odpad.

Američané podle demokratického exprezidenta Baracka Obamy v úterních volbách do Kongresu vyslali jasný vzkaz, že chtějí politiku, která lidi spojuje, nikoli rozděluje.

„Tyto výsledky byly možné jen díky tomu, že se ve všech regionech země přihlásili vynikající kandidáti – včetně oblastí, kde se kdysi šance na úspěch zdály mizivé,“ napsal Obama v reakci na to, že demokratičtí politici dokázali po desítkách let zvítězit i v některých republikánských baštách.

„Zatímco tato administrativa má před sebou v úřadu ještě dva roky, naším úkolem je vyhrnout si teď rukávy, měnit věci všude, kde k tomu máme moc, zabránit dalším škodám a položit základy pro budoucnost,“ uzavřel Obama, aniž by jmenoval republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Vítězný demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed si ve své děkovné řeči rýpl do prezidenta Donalda Trumpa. „Donalde, vím že ti moje jméno nejde přes jazyk, takže až mě JD (viceprezident JD Vance) uvede do úřadu, můžeš mi říkat pane senátore,“ řekl.

Web deníku Politico označil republikánskou porážku za masakr, který „z nejčernějších obav republikánů udělal skutečnost“.

USA Today píše, že díky nevídanému úspěchu budou nyní moci demokraté v Kongresu, kteří byli dosud odkázáni pouze na podávání žalob, výrazně ztížit prezidentovi prosazování jeho agendy. „Budou moci využít své zákonodárné pravomoci k vyšetřování jeho administrativy a ke zpochybnění politických kroků v celé řadě oblastí,“ napsal list, podle kterého se demokratická ofenziva může týkat například Trumpem zaváděných dovozních cel či války v Íránu.

„Voliči potrestali prezidenta v měřítku nevídaném od voleb po aféře Watergate v roce 1974 a posunuli se doleva napříč demografickými skupinami a regiony,“ hledal deník The Washington Post paralelu s výsledkem voleb po aféře republikánského prezidenta Richarda Nixona, v nichž demokraté jasně zvýšili svou převahu v obou komorách Kongresu. Nesouhlas s Trumpem podle listu rázně přebil i finanční převahu republikánů, kteří do nejdražší kongresové kampaně historie investovali výrazně více než demokraté.

„Éra vlády jedné strany ve Washingtonu skončila nárazem, když voliči odmítli vysoké ceny paliv, nepopulární válku v Íránu a neústupně vysokou inflaci,“ napsal The New York Times. USA podle listu tradičně kritickému k Trumpově politice vstupují do období politické nejistoty, v níž obě strany budou muset přijít se strategií pro období po Trumpově odchodu.

Komentátor stanice CNN konstatoval, že přes ohromující vítězství nemají demokraté žádný důvod domnívat se, že mají jistou výhru v prezidentských volbách za dva roky.

Američtí voliči nevídaným způsobem potrestali prezidenta Donalda Trumpa za rostoucí ceny a jeho chaotickou politiku, shodují se americká média v komentářích k výsledkům úterních kongresových voleb.

K demokratům se přiklonili voliči z většiny skupin dříve tvořících Trumpovu voličskou základnu, připomínají weby. Hovoří o republikánském výprasku či rovnou masakru.

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