Demokraté se pustili do Trumpa. Zneužívá podle nich oslav výročí nezávislosti

Demokratičtí zákonodárci obviňují amerického prezidenta Donalda Trumpa ze zneužití oslav 250. výročí nezávislosti Spojených států k obohacení jeho spojenců a k prosazování politické agendy. Starosta New Yorku Zohran Mamdani v pátek pronesl projev, v němž ocenil roli migrantů v historii země. Trump, který prosazuje tvrdou protiimigrační politiku, bude řečnit u památníku Mount Rushmore.
„Oslava výročí byla pod dohledem prezidenta Donalda Trumpa zneužita a stala se zvráceným ohniskem korupce a osobního obohacování,“ stojí v 55stránkové zprávě skupiny demokratických kongresmanů, kteří zasedají ve výboru Sněmovny reprezentantů pro přírodní zdroje. Zpráva nese název „Od ješitnosti k šílenství: Jak Bílý dům americký lid ošidil o jeho 250. narozeniny“.
Demokraté viní poradce blízké Trumpovi z finančního podvodu, píše web stanice ABC News. Dárci, kteří zamýšleli na oslavy výročí vzniku USA přispět organizaci America 250 zřízené Kongresem, místo toho dostali bankovní údaje podobně pojmenované skupiny Freedom 250, stojí ve zprávě.
Rozdíl je v tom, že subjekt Freedom 250 zřídila Trumpova republikánská administrativa, podle demokratů s cílem vytvořit partizánskou vizi USA založenou na křesťanském nacionalismu a Trumpově osobnosti.
Organizace Freedom 250, jež tvrzení demokratů popírá, ve Washingtonu pořádá okázalé akce k oslavám 250. výročí založení země. Je mezi nimi soutěž Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních v aréně postavené u Bílého domu na Trumpovy 80. narozeniny, Velký americký státní veletrh na prostranství National Mall prezentující jednotlivé americké státy či nadcházející oslavy Dne nezávislosti v sobotu 4. července s Trumpovým projevem a světelnou show.
Podle zprávy demokratických kongresmanů byly desítky milionů dolarů z peněz daňových poplatníků i soukromých dárců přesměrovány na podporu „prezidentova ega, jeho politické ideologie a osobních projektů“.
Značná část těchto peněz podle nich putovala firmám napojeným na Trumpův politický aparát, včetně společnosti, která organizovala Trumpův politický mítink těsně před útokem davu jeho příznivců na Kapitol 6. ledna 2021.
Mluvčí Freedom 250 Danielle Alvarezová zprávu odmítla jako „zcela nepravdivou“ a označila ji za „stranicky motivovaný útok politiků, kteří chtějí podněcovat rozkol“ místo oslavování milníku v dějinách země. Alvarezová v minulosti působila jako mluvčí Trumpovy prezidentské kampaně a Republikánského národního výboru.
Do Trumpa se nepřímo opřel i Mamdani
Oslavy 250. výročí americké nezávislosti se neslaví jen v hlavním městě, ale po celé zemi. V New Yorku demokratický starosta města Mamdani zpoza stolu, který kdysi patřil prvnímu americkému prezidentovi Georgi Washingtonovi, odmítl Trumpovu vizi země a přistěhovalectví, píše web stanice NBC News. Demokratický socialista však Trumpa přímo nejmenoval.
„Budou vám tvrdit, že Amerika náleží pouze těm se správným přízvukem nebo odstínem pleti. Trvají na tom, že my ostatní bychom měli být vděční za pouhé povolení k návštěvě,“ řekl Mamdani. Zatímco starosta největšího města v zemi hovořil, obklopovali ho nedávno naturalizovaní američtí občané třímající americké vlaječky.
Ironií americké výjimečnosti je podle newyorského starosty to, že dějiny země často psali „lidé, kterým mocní a bohatí říkali, že jsou vše, jen ne výjimeční“. Čtyřiatřicetiletý Mamdani, který má indické kořeny a narodil se v Ugandě, připomněl, že on sám se stal americkým občanem před necelými deseti lety, v roce 2018.
Mamdaniho řeč předcházela projevu republikánského prezidenta v Jižní Dakotě. V předvečer Dne nezávislosti Trump promluví u hory Mount Rushmore s obřím sousoším bývalých prezidentů USA. Památník vyobrazuje hlavy George Washingtona, Thomase Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. Trump v minulosti vyjádřil zájem o vytesání své vlastní podobizny vedle jeho předchůdců.
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