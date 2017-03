Demokraté požadují odchod šéfa výboru vyšetřujícího Trumpa. Nunes podle nich není nezávislý

před 1 hodinou

Údajné napojení volebního týmu Donalda Trumpa na Rusko dále vyostřuje spor mezi republikány a demokraty v Kongresu. Demokraté požadují odstoupení předsedy výboru, který věc vyšetřuje. Někdejší prezidentův spolupracovník Devin Nunes podle nich nevykonává svou roli nezávisle. Nunes však odstoupit odmítá, navíc má podporu i šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana.

Washington - Kongresové vyšetřování údajného napojení volebního týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa na Rusko se stává předmětem stále ostřejších sporů mezi republikány a demokraty, kteří tlačí na odstoupení předsedy výboru, který věc vyšetřuje. Podle vedoucích představitelů demokratů nevykonává někdejší Trumpův spolupracovník Devin Nunes svou roli nezávisle. Sám kongresman odstoupit odmítá a má i nadále podporu šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana.

S požadavkem jako první přišel nejvýše postavený člen Demokratické strany ve výboru pro tajné služby Adam Schiff, který s Nunesem v současnosti úzce spolupracuje na vyšetřování a dlouhodobě na řešení dalších kauz.

"Dospěli jsme do situace…, kdy bude velmi obtížné udržet důvěryhodnost vyšetřování, pokud předseda nerezignuje na svou pozici v záležitostech týkajících se Trumpovy předvolební kampaně a Trumpova týmu zajišťujícího předání moci, jehož byl členem," řekl Schiff televizi CNN.

Nunes podle něho zpochybnil nezávislost práce výboru mimo jiné tím, že minulý týden zveřejnil informace o údajném sledování komunikace členů Trumpova týmu v době před nástupem do funkce. Mezi demokraty vyvolala paniku i zpráva CNN, že den před brífinkem, na němž oznámil údajné sledování lidí kolem nastupujícího prezidenta, Nunes tajně zamířil do Bílého domu.

Nunes s Trumpem spolupracoval v době od jeho listopadového zvolení do lednového nástupu do funkce, kdy patřil do týmu zajišťujícího hladké předání moci mezi Barackem Obamou a jeho nástupcem. I tento fakt je podle demokratů překážkou v tom, aby Nunes pokračoval na pozici šéfa vyšetřování.

Předsedkyně demokratů ve sněmovně Nancy Pelosiová se ke kritice přidala slovy, že Nunesovo "diskreditující jednání výbor poškodilo" a vyzvala šéfa sněmovny Ryana, aby Nunese přiměl vzdát se role ve vyšetřování.

Ryanova mluvčí reagovala prohlášením, že kongresman má stále podporu předsedy, který nevidí důvod k jeho odstoupení. Sám Nunes podle agentury AP uvedl, že hodlá vyšetřování vést i nadále.

Vyšetřování zabývající se údajnými vazbami některých Trumpových volebních poradců na Rusko podle Nunesových dřívějších vyjádření zatím nepřineslo žádné důkazy o tomto spojení. Kauzou, kterou Trump nazývá smyšleným útokem na svou osobu, se zabývá také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Současný rozkol ve výboru podle amerických médií nejméně na nejbližších několik dní paralyzoval jeho činnost. Problém v Nunesovi přitom nevidí jen demokraté, ale i někteří republikáni. Kritizovali jej například vlivní senátoři John McCain a Lindsay Graham, jejichž výhrady míří na Trumpa a jeho okolí poměrně často. K výzvě za Nunesovo odstoupení se přidal i člen výboru Joaquín Castro.

"Chápu, že členové Kongresu mají přirozené tendence pomáhat prezidentovi, který je z jejich strany. To ale jednoduše nelze… Musíte být schopen se toho vyvarovat," řekl Castro CNN.

autor: ČTK

