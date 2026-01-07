Demokraté na výročí vinili republikány ze zlehčování útoku na Kapitol, Trump radši tančil

Členové Kongresu za Demokratickou stranu v úterý, tedy přesně pět let od útoku na Kapitol, obvinili republikány ze snahy o přepsání dějin. Americký prezident Donald Trump mezitím v projevu k republikánům vpád svých stoupenců do sídla Kongresu zmínil jen okrajově, avšak Bílý dům spustil nové webové stránky, které události toho dne vykládají z pohledu prezidenta.
Web například Trumpova někdejšího viceprezidenta Mikea Pence označuje za zbabělce a sabotéra, v rozporu s fakty tvrdí, že vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo Trumpovi "ukradeno" a viní policii přítomnou v ten den na Kapitolu z eskalace napětí. Informovala o tom agentura Reuters.
Nepokoje v Kapitolu, sídle Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou jeho komor, které měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Ve volbách nedokázal tehdejší prezident Trump obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden.
Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení Bidenova vítězství. Část demonstrantů začala násilím pronikat dovnitř, ničit vybavení a útočit na přítomné policisty.
Demokraté se v úterý snažili znovu připomenout útok, při němž tisíce Trumpových stoupenců vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život. Trump mezitím ve washingtonském kulturním centru pojmenovaném po bývalém prezidentovi Johnu F. Kennedym vtipkoval a tančil na píseň YMCA.
Jeho administrativa místo přejmenovala na "Trumpovo-Kennedyho centrum". Ve svém 82 minut trvajícím projevu k republikánům Trump události z 6. ledna 2021 zmínil jen letmo, když kritizoval kongresové vyšetřování i mediální pokrytí útoku.
Bílý dům ovšem zároveň spustil webové stránky, které mimo jiné obviňují policii Kapitolu z toho, že proměnila "pokojnou demonstraci v chaos" a účastníky vzpoury naopak označuje za patrioty.
Později si zhruba 150 Trumpových příznivců vyměňovalo nadávky s prezidentovými odpůrci, když pochodovali ke Kapitolu, kde si na připomínku události zazpívali státní hymnu a další písně. Pochod organizoval Enrique Tarrio, bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys, který byl odsouzen k 24 letům vězení poté, co byl shledán vinným z podílu na plánování útoku. Tarrio patřil k více než 1500 účastníkům událostí ze 6. ledna, kterým Trump po svém návratu do Bílého domu loni udělil milost.
Trump po útoku ze 6. ledna čelil široké kritice napříč politickým spektrem. Sněmovna reprezentantů 13. ledna 2021 podpořila kvůli dění návrh ústavní žaloby na Trumpa, Senát v únoru 2021 rozhodl, že Trump není vinen z podněcování ke vzpouře a osvobodil jej. Útoku předcházely měsíce nepodložených Trumpových tvrzení, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 ukradeny.
Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli, včetně Trumpovy příznivkyně, kterou policie zastřelila. Jeden policista, jenž byl napaden demonstranty, zemřel následující den. Další čtyři policisté později spáchali sebevraždu.
Demokraté v úterý varovali, že hrozba, kterou podle nich představuje Trump pro právní stát, rozhodně nepominula. „Donald Trump a krajně pravicoví extremisté v Kongresu se opakovaně snaží přepisovat historii a bagatelizovat hrůzné události 6. ledna. To nedopustíme,“ řekl lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries na fóru k výročí útoku.
Trump mezitím vyjádřil přesvědčení, že by mohl čelit už třetí ústavní žalobě, neboli impeachmentu, pokud republikáni letos nezvítězí v listopadových kongresových volbách. Někteří republikáni mezitím bez jakýchkoliv důkazů události z 6. ledna 2021 přičetli krajně levicovým aktivistům, a republikánští zákonodárci zřídili novou komisi za účelem "odhalení úplné pravdy" o událostech toho dne, připomněla agentura Reuters.
