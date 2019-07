Demokraté hrají Trumpovi do karet. Mezi jeho soupeři je nejvíc slyšet levicové křídlo

Demokratičtí kandidáti na amerického prezidenta mají za sebou první televizní debaty. Během nich se potvrdilo, že zvolení Donalda Trumpa a jeho dosavadní úřadování v Bílém domě levicově-liberální křídlo strany zradikalizovalo. Kandidáti s tímto smýšlením byli v debatách mnohem více slyšet než zástupci demokratického středu. Pro volební šance proti Trumpovi to ale může být zásadní problém.

Mnozí demokraté chtějí jít v některých tématech mnohem více doleva, než byl například v letech 2009 až 2017 program jejich prezidenta Baracka Obamy. Ať už jde o zdravotní zabezpečení, imigraci, boj s následky klimatických změn, či americký školský a vzdělávací systém.

Jak ale ukazují reakce na televizní debaty mezi demokraty, tento výrazný posun vlevo ve straně také vyvolal poplach. Politické návrhy řady demokratických kandidátů na prezidenta jsou podle těchto hlasů tak radikální, že od strany odtlačí umírněnější voliče, a demokraté tak sami dají Donaldu Trumpovi na další čtyři roky klíče od Bílého domu.

"Zásadní je, aby naši kandidáti pozorně naslouchali všem hlasům ve straně. Sociální sítě mohou propagovat ty nejhlasitější hlasy, ale to není většina," varovala například bývalá demokratická senátorka ze státu Missouri Claire McCaskillová v deníku New York Times.

V demokratických primárkách by sice mohli převážit radikální voliči a vybrat levicového kandidáta, demokraté by za to ale pak mohli zaplatit v prezidentských volbách v roce 2020 proti Trumpovi, kde by středoví voliči jejich kandidáta nepodpořili.

Státní zdravotnictví pro všechny

Několik demokratických kandidátů, především senátor Bernie Sanders a senátorky Elizabeth Warrenová a Kamala Harrisová navrhují systém všeobecného zdravotního zabezpečení garantovaný státem.

To by znamenalo, že více než polovina Američanů by se musela vzdát svého stávajícího zdravotního zabezpečení u komerčních pojišťoven. S čímž by podle průzkumů drtivá většina takto pojištěných lidí nesouhlasila.

Jiným příkladem posunu demokratů levicově-liberálním směrem je téma imigrace. Zde je navíc zcela zřejmé, že jde o přímou reakci na Trumpa.

Barack Obama jako prezident odmítl možnost, že by americká federální vláda poskytla zdravotní zabezpečení ilegálním migrantům tak, jako je například platí chudým Američanům.

Když se ovšem moderátor jednoho z debatních večerů minulý týden zeptal kandidátů, kdo by souhlasil se zdravotním zabezpečením pro nezákonné přistěhovalce, zvedli ruku všichni. Včetně Obamova viceprezidenta a dosud největšího favorita demokratického souboje o nominaci na prezidenta Joea Bidena.

Podle Ricka Tylera, republikánského politického poradce, který je ovšem k Trumpovi kritický, demokraté sami hrají Trumpovi do karet. "Tímhle neosloví pracující voliče v Michiganu nebo Pensylvánii," upozornil Tyler v listu Washington Post na dva klíčové státy, kde Trump v roce 2016 demokratům přebral jejich voliče a i díky tomu vyhrál.

"Jsou vůbec schopní vybrat kandidáta, který porazí Donalda Trumpa? V tuto chvíli o tom pochybuji," vyjádřil Tyler obavu, která zní i přímo z Demokratické strany.

Boj na Trumpově hřišti

"S tématem imigrace bojujeme na jeho hřišti a dáváme mu (Trumpovi) i výhodu ohledně zdravotního zabezpečení. To je parodie, předáváme mu výhodu, o které ví, že ji nad ním máme," varoval také Rahm Emanuel, bývalý šéf kanceláře v Obamově Bílém domě a bývalý starosta Chicaga.

James Carville, který byl hlavním architektem vítězství Billa Clintona ve volbách v roce 1992, zase v deníku New York Times upozornil, že Trumpova obecná popularita je velmi nízká, ale že demokraté mohou tento náskok sami zahodit.

"Tohle jsou volby, které Trump nemůže vyhrát, ale demokraté je mohou prohrát," uvedl Carville. A sám prezident jeho varování potvrdil, když ze své cesty v zámoří v pátek na Twitteru okamžitě reagoval na televizní debatu demokratů.

"Všichni demokraté právě zvedli ruku pro to, aby miliony ilegálních cizinců dostaly neomezené zdravotní zabezpečení. Co se tak v prvé řadě postarat o americké občany? To je konec závodu," vyjádřil Trump to, čeho se mnozí demokraté z centra strany skutečně bojí. Totiž že nejlepší munici, kterou Trump může ničit šance na jejich vítězství ve volbách, mu svými programovými návrhy poskytují právě mnozí jejich kandidáti na prezidenta.

Volná hranice s Mexikem

Jeden z nich, Julián Castro, který byl dříve starostou San Antonia v Texasu na jihu USA a také v administrativě Baracka Obamy, v první debatě řekl, že ilegální překročení hranic USA by už nemělo být hodnoceno jako trestní, ale jen jako civilní (občanskoprávní) přestupek.

Když se moderátor v druhé diskusi kandidátů zeptal, zda by s tím souhlasili, zvedlo se devět rukou. Opět včetně paže Joea Bidena. "Posunujeme se k mnohem vstřícnější Demokratické straně, která bude skvělá pro Američany všech různých původů," komentoval to následně sám Castro.

All Democrats just raised their hands for giving millions of illegal aliens unlimited healthcare. How about taking care of American Citizens first!? That’s the end of that race! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019

Jenže hlasy ze středu strany jsou opět mnohem opatrnější. "Demokraté si říkají o to, že je tyhle detaily budou definovat," uvedl Dan Sena, bývalý ředitel Kongresového demokratického volebního výboru, pro list Washington Post.

Trumpovi pomohly vyhrát volby jeho tvrdé protiimigrační postoje. A i když s nimi středoví demokraté zásadně nesouhlasí, tak zároveň varují před výzvami k dekriminalizaci ilegálního přechodu hranice. Trump to podle nich použije proti demokratům jako důkaz, že podporují zcela "otevřené hranice".

Rozpaky středu Demokratické strany navíc jen posílil slabý výkon bývalého viceprezidenta Joea Bidena v druhé televizní debatě.

Joe Biden v těžké defenzivě

Biden, který od svého vstupu do kampaně v průzkumech mezi demokraty jasně vedl a který se prezentuje jako středový, umírněný kandidát, byl v debatě v defenzivě.

Nedokázal například vůbec čelit útoku senátorky Harrisové, jež je po otci černoška, která Bidena v podstatě obvinila, že jeho názory v oblasti rasového soužití jsou zastaralé, ne-li přímo rasistické.

"Prezident Trump je šťastný muž. Kampaně za znovuzvolení bývají tradičně referendem o prezidentovi a tenhle závod pan Trump prohrává. Ale demokraté se posunují doleva tak rychle, že Trump může volby 2020 postavit jako volbu mezi jeho politickým programem a extrémně liberální (levicovou) agendou demokratů," zhodnotil dojem z prvních televizních debat konzervativní list Wall Street Journal.

Ovšem i liberální deník New York Times ve svém zpravodajství konstatoval, že debaty nabídly ten "nejjasnější důkaz, že mnozí z vůdčích kandidátů propagují rozsáhlé liberální změny v nejcitlivějších oblastech života Američanů, a to za cenu možného zpětného politického rázu".

A pokud to měl být podle deníku "Biden, kdo měl zadržet pochod Demokratické strany doleva a držet její soustředění na Trumpa", tak už první debaty ukázaly, že tato "mise těžce selhává".

Video: Uchovejme Ameriku velkou. Trump zahájil kampaň za své znovuzvolení