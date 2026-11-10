Demokraté chystají pro Ukrajinu pomoc za 330 miliard, chtějí obejít Trumpa

Demokraté po vítězství v amerických kongresových volbách připravují pomoc Ukrajině za přibližně 330 miliard korun. Chtějí také zpřísnit sankce proti Rusku a prověřit omezení satelitního systému Starshield i obchodní vazby Trumpových vyjednavačů na Moskvu. Jejich plány však může zablokovat prezidentovo veto.
Demokraté v úterních volbách získali většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů a po nástupu nového Kongresu v lednu 2027 chtějí obnovit přímou americkou podporu Ukrajiny. Podle jednoho z poradců zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů by nový balíček vojenské pomoci mohl dosáhnout 15 miliard dolarů, tedy zhruba 330 miliard korun.
O jejich připravovaných krocích informoval britský deník Financial Times.
Demokraté však nechtějí čekat až do ledna. Již během zbývajících týdnů současného Kongresu se pokusí prosadit pomoc ukrajinské energetické infrastruktuře a protivzdušné obraně.
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Jednou z možností je také doplnění opatření na podporu Ukrajiny do každoročního zákona o národní obraně (NDAA), který stanovuje rozpočtové a politické priority amerického ministerstva obrany.
Zpřísnění sankcí proti Moskvě
Vedle vojenské pomoci se demokraté zaměří na zpřísnění sankcí proti Moskvě. Jejich hlavním cílem je upravit zákon pojmenovaný po zesnulém republikánském senátorovi Lindseym Grahamovi, jednom z nejvýraznějších zastánců americké podpory Ukrajiny.
Sankční balíček schválil Senát v srpnu a Sněmovna reprezentantů v září. Zákon počítá s rozsáhlými postihy ruského energetického sektoru a umožňuje zavádět vysoká cla na státy, které nadále nakupují ruskou ropu a plyn.
Prezident Donald Trump však v říjnu využil možnosti udělovat výjimky a významnou část omezení uvolnil. Současně uzavřel s Vladimirem Putinem kontroverzní dohodu umožňující návrat ruské motorové nafty na světové trhy včetně Spojených států.
Dohoda ovšem narazila na odpor části demokratů, ale i republikánů. Podle dostupných informací změnily dva ze tří tankerů původně směřujících k americkému pobřeží svou trasu. Američtí odběratelé se totiž obávají porušení sankčních zákonů a následných právních problémů. K 6. listopadu nebyla potvrzena žádná uskutečněná dodávka do Spojených států.
Omezení Trumpovy svévole
Demokraté nyní chtějí omezit možnost prezidenta udělovat podobné výjimky. Trump ovšem již před volbami upozornil, že bude blokovat veškerou demokratickou legislativu. K jeho přehlasování jsou potřeba dvě třetiny hlasů v obou komorách Kongresu, což by vyžadovalo výraznou podporu republikánských zákonodárců.
Právě zde ale narážejí demokratické plány na největší překážku. Ačkoli podpora Ukrajiny v Kongresu měla dlouhodobě nadstranický charakter, ne všichni republikáni jsou ochotni veřejně vystoupit proti Trumpovi. Někteří významní zastánci Kyjeva navíc po volbách odcházejí z politického života, včetně senátorů Thoma Thillise, Mitche McConella či Johna Cornyna.
Další demokratickou prioritou bude parlamentní vyšetřování rozhodnutí, která podle demokratů poškodila ukrajinskou obranyschopnost. Pozornost se zaměří především na společnost SpaceX miliardáře Elona Muska a její satelitní systém Starlink, především jeho vojenskou divizi Starshield, kterou ukrajinské síly využívají ke komunikaci a navádění bezpilotních prostředků.
V polovině října totiž došlo k náhlému omezení rychlosti, při které mohly terminály Starshieldu fungovat. Výpadek narušil některé ukrajinské operace proti ruským silám a zkomplikoval také zachytávání útočných dronů.
Omezení Starlinku
Podle agentury Reuters přišel pokyn k omezení služby z prostředí Bílého domu, zatímco ukrajinští představitelé uvedli, že od Washingtonu ani SpaceX neobdrželi uspokojivé vysvětlení.
Demokratičtí senátoři již proto vyzvali SpaceX k uchování veškerých dokumentů a komunikace souvisejících s omezením služby. Podle poradce jednoho ze senátorů byly podobné požadavky zaslány také bankám, přístavům a společnostem zapojeným do kontroverzního obchodu s ruskou naftou. Cílem je zajistit důkazy pro budoucí kongresová vyšetřování.
Demokraté zároveň plánují prověřit aktivity Trumpových hlavních vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Zajímají je především jejich obchodní vazby, kontakty s ruskými představiteli a možné střety zájmů při vyjednávání o ukončení války na Ukrajině.
Bílý dům v reakci na tato oznámení uvedl, že „administrativa vítá konstruktivní spolupráci s Kongresem a na oprávněné dotazy kontrolních orgánů odpoví prostřednictvím příslušných oficiálních kanálů“.
Kongresové výbory mohou představitele administrativy předvolávat k veřejným slyšením, požadovat dokumenty a v případě potřeby zahajovat formální vyšetřování.
Ukrajina doufá v obnovení pomoci, před optimismem ale varuje
Ukrajinští představitelé nicméně zatím reagují na demokratické vítězství opatrně. Prezident Volodymyr Zelenskyj v nedávném rozhovoru uvedl, že doufá v obnovení spolupráce s americkým Kongresem, především v oblasti vojenské a finanční podpory.
Ukrajina totiž dlouhodobě čelí nedostatku munice do systémů protivzdušné obrany, především amerických Patriotů. Ruské útoky současně pokračují v ničení energetické infrastruktury a zemi hrozí další mimořádně obtížná zima. Obnovení americké podpory by proto mohlo výrazně posílit schopnost Kyjeva bránit své obyvatelstvo.
Poslanec ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko ze Zelenského strany Služebník lidu však před přehnaným optimismem varuje. „Nemyslím si, že se něco radikálně změní, zahraniční politika je v rukou amerického prezidenta. Pouze chci, aby se vztahy ještě nezhoršily, čímž myslím, aby USA nezrušily sankce či neuzavřely s Ruskem další dohodu,“ uvedl Merežko.
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