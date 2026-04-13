Demokrat ukončil kampaň na guvernéra Kalifornie po obvinění ze sexuálního násilí

Poté, co byl obviněn ze sexuálního násilí, svou kampaň před volbami na guvernéra amerického státu Kalifornie v neděli ukončil demokratický kongresman Eric Swalwell. Obvinění ze strany několika žen, která v pátek zveřejnily list San Francisco Chronicle a stanice CNN, demokratický zákonodárce odmítá.
Zprávy se objevily v době, kdy se Swalwell začal prosazovat jako jeden z hlavních kandidátů v širokém poli uchazečů o post kalifornského guvernéra, píše agentura AP.
Obvinění proti Swalwellovi vedla k téměř okamžitému kolapsu jeho předvolební kampaně. Její pracovníci dávali výpověď a prominentní demokraté, kteří Swalwella doposud podporovali, ho vyzývali, aby odstoupil. Někteří Swalwella vybízeli k rezignaci na jeho křeslo v Kongresu.
"Pozastavuji svou kampaň na guvernéra. Své rodině, zaměstnancům a příznivcům se hluboce omlouvám za chyby v úsudku, kterých jsem se v minulosti dopustil. Proti vážným a nepravdivým obviněním, která proti mně byla vznesena, budu bojovat" napsal Swalwell na sociální síti X.
Swalwellova bývalá zaměstnankyně řekla CNN, že ji kongresman znásilnil, když byla silně opilá, a že jí způsobil modřiny a krvácení. „Odstrkovala jsem ho od sebe a říkala 'Ne'. Nepřestal,“ řekla žena o incidentu, ke kterému podle ní došlo v roce 2024 poté, co ve Swalwellově kanceláři přestala pracovat.
Okresní prokuratura na Manhattanu podle CNN v sobotu oznámila, že vyšetřuje obvinění ze sexuálního napadení, k němuž podle výpovědi ženy došlo v New Yorku.
Prokuratura kalifornského okresu Alameda uvedla, že "posuzuje, zda došlo k údajnému trestnému činu" v oblasti Bay Area, kde stejná žena obvinila Swalwella z dalšího sexuálního deliktu, k němuž podle ní došlo v roce 2019.
Další tři ženy, které hovořily s CNN, demokratického kongresmana nařkly z různých případů sexuálního obtěžování, včetně toho, že jim Swalwell zasílal nevyžádané sexuálně explicitní zprávy či nahé fotografie.
Swalwellovo odstoupení z volebního klání podle AP přiměje jeho soupeře ke snaze získat jeho příznivce a sponzory. Mezi další významné demokraty v kampani patří miliardář a klimatický aktivista Tom Steyer a bývalá členka Sněmovny reprezentantů Katie Porterová. Předními republikánskými kandidáty jsou bývalý moderátor Fox News Steve Hilton, který se těší podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa, a šerif kalifornského okresu Riverside Chad Bianco.
Swalwellovo odstoupení přichází necelý měsíc před rozesláním volebních lístků před primárkami, které se budou konat 2. června. Současným guvernérem Kalifornie je demokrat Gavin Newsom, který se už nemůže ucházet o třetí funkční období. O Newsomovi se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028.
Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství ve společné tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.
Na dům šéfa společnosti OpenAI Sama Altmana v San Francisku někdo střílel pouhé dva dny poté, co na rezidenci jiný pachatel hodil zápalnou lahev, píše web stanice ABC News s odvoláním na policii.
Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.
Lídr maďarské strany Tisza Péter Magyar v nedělních parlamentních volbách ukázal, že zvítězit se dá i v zemi s tak rozsáhlou kontrolou režimu nad politickými mechanismy, jakou je Maďarsko. Píše to dnes polský list Rzeczpospolita ve své analýze.
Hlavní rozhodčí Marek Radina po nedělním šlágru 29. kola fotbalové ligy mezi lídrem tabulky Slavií a čtvrtou Plzní (0:0) potvrdil, že útočníka Pražanů Tomáše Chorého vyloučil za plivnutí na ležícího Sampsona Dweha. Slavia se proti červené kartě odvolala.