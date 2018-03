Demokrat se prohlásil za vítěze těsných voleb v Pensylvánii. Prohra republikána je fackou Trumpovi

před 1 hodinou

Filadelfie - Úterní doplňovací volby do Sněmovny reprezentantů USA v Pensylvánii, které jsou považovány za referendum o prezidentovi Donaldu Trumpovi, jsou po sečtení takřka všech hlasů vyrovnané. Ačkoli zatím oficiální výsledek oznámen nebyl, demokratický kandidát Conor Lamb se již prohlásil za vítěze. Jeho republikánský rival Rick Saccone, který zaostává za Lambem o necelých 600 hlasů, zatím porážku neuznal. Těsnost výsledku naznačovaly i předvolební průzkumy.

CNN uvedla, že průběžný výsledek je natolik těsný, že není možné vítěze odhadnout. Podobná oznámení učinila řada dalších amerických médií včetně tiskové kanceláře AP. V závěru sčítání Lamb vedl dokonce jen o 95 hlasů. Aktuální informace z ještě neskončeného sčítání udávají, že Lamb získal podporu 49,8 procenta voličů, Saccone 49,6 procenta voličů a zbývající hlasy získal libertarián Drew Miller.

"Trvalo to trochu déle, než jsme si mysleli, ale zvládli jsme to. Vy jste to zvládli," řekl Lamb jásajícím příznivcům.

O vítězi po sečtení všech volebních okrsků rozhodují hlasy odevzdané v absenčním hlasování, například poštou. Volební komise ve Washingtonském okrese, který je v Pensylvánii jedním ze čtyř, kde se volby konaly, nejprve oznámila, že 1195 hlasů odevzdaných v rámci absenčního hlasování, bude spočítáno až později během dne. Později rozhodnutí vzhledem k těsnému výsledku přehodnotila a spočítá je ještě během noci. Sčítání ale může trvat i několik hodin kvůli procesní složitosti s otevíráním obálek a následným skenováním lístků, komise chce následně tyto hlasy ještě přepočítat ručně.

Volby se v Pensylvánii konaly poté, co republikán Tim Murphy odstoupil kvůli sexuálnímu skandálu. Hlasování poutá celoamerickou pozornost, neboť je pro Trumpovu republikánskou administrativu testem před listopadovými kongresovými volbami.

Demokraté v Pensylvánii nevyhráli volby do Sněmovny reprezentantů ani jednou od roku 2002, ve volbách v letech 2014 a 2016 proti Murphymu nepostavili vůbec protikandidáta. Nyní Demokratická strana věří, že je schopná díky nízké Trumpově popularitě vyhrát nejen v Pensylvánii, ale i na podzim v celoamerických volbách, kdy se bude vybírat nové složení Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu.