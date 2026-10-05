Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dělení na vzorné a zlobivé trvá. Pentagon nepozval na jednání NATO klíčové spojence

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Představitelé amerického ministerstva obrany svým přístupem nadále štěpí NATO na vybrané a přehlížené spojence, napsal server Politico. Pozvánku na strategické jednání Aliance v Polsku neobdrželi Britové a Francouzi, a dokonce ani pobaltské země, pro něž to je naprosto nepochopitelné. Americká selekce vyvolala kritiku i mezi diplomaty. V Evropě sílí obavy, že Alianci spíš oslabí, než posílí.

NATO showcases new air defense systems during a media tour at Siauliai Air Base
Stíhací letouny Eurofighter italského letectva, F-18 španělského letectva a F-16 tureckého letectva přelétají nad Litvou během nedávné vojenské přehlídky NATOFoto: REUTERS – Ints Kalnins
Reklama

Náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby, který má pozvánky na klíčové jednání NATO na starosti, svůj selektivní postup obhajuje, napsal server Politico. Představitel Trumpovy administrativy nedávno prohlásil, že chce „celou Alianci strhnout k lepším výkonům a vybudovat silnější pakt“. 

Elbridge Colby, náměstek amerického ministra obrany a člověk, který rozděluje NATO
Elbridge Colby, náměstek amerického ministra obrany a člověk, který rozděluje NATOFoto: JS Tribune

V čem je problém? Na plánovaném listopadovém setkání zemí NATO v Polsku se měli podle původního plánu sejít všichni členové Aliance.

Jenomže z výsledných pozvánek zaslaných Pentagonem nakonec vyplynuly dvě šokující skutečnosti: pozvání neobdržely dvě jaderné mocnosti, tedy Velká Británie a Francie, a dokonce ani tři státy nejvíce ohrožené případnou ruskou agresí – Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Pro země Pobaltí je americká nevšímavost navýsost nepochopitelná. Všechny tři vzorně vydávají přes 3,5 procenta HDP na svou obranu.

Reklama
Reklama

Bílý dům na žádost o komentář k tomuto kroku nereagoval a Pentagon se odmítl vyjádřit, píše Politico.

Související

Náměstek Colby každopádně razí menší formáty aliančních jednání dlouhodobě. V minulosti například prosazoval myšlenku, že Německo musí vojensky zesílit, aby dokázalo zadržet Rusko, zatímco Spojené státy by přesunuly vojáky k řešení hrozby ze strany Číny.

Jeho kroky navíc silně rezonují s rétorikou šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Americký prezident NATO často tvrdě kritizuje a opakovaně vyvolává spory se samotnými členskými státy. V minulosti například naprosto šokoval spojence, když Dánsku hrozil, že anektuje Grónsko.

​Výběrové dělení Američanů na vzorné a zlobivé každopádně naráží na ostrou kritiku i u samotných pozvaných států. Diplomaté vůbec nechápou, proč americké ministerstvo obrany ukazuje na některé země prstem a nebo ignoruje obranné giganty typu Velké Británie.

Reklama
Reklama

„Pokud Američané začnou kádrovat spojence na ty poslušné a neposlušné, přinese to obrovské riziko pro samotný Washington,“ varoval pod podmínkou anonymity jeden ze zástupců evropských vlád. Z pohledu Evropy pak takové dělení znamená absolutní katastrofu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zdeněk Hřib.
Zdeněk Hřib.
Zdeněk Hřib.

Hřib: Nabídce ANO na koalici by se Piráti zasmáli. Neúčast prezidenta u voleb? I mně se staly fuck upy

Piráti po komunálních volbách v Praze do koalice s hnutím ANO nepůjdou. Jejich předseda a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru říká, že pokud by taková nabídka přišla, „společně se tomu velice dobře zasmějí“. Mluví také o dostupném bydlení, vyšším zdanění prázdných bytů nebo o tom, jakou roli chce po volbách hrát v pražské politice.

Reklama
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Reklama
Reklama
Reklama