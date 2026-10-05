Dělení na vzorné a zlobivé trvá. Pentagon nepozval na jednání NATO klíčové spojence

Představitelé amerického ministerstva obrany svým přístupem nadále štěpí NATO na vybrané a přehlížené spojence, napsal server Politico. Pozvánku na strategické jednání Aliance v Polsku neobdrželi Britové a Francouzi, a dokonce ani pobaltské země, pro něž to je naprosto nepochopitelné. Americká selekce vyvolala kritiku i mezi diplomaty. V Evropě sílí obavy, že Alianci spíš oslabí, než posílí.
Náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby, který má pozvánky na klíčové jednání NATO na starosti, svůj selektivní postup obhajuje, napsal server Politico. Představitel Trumpovy administrativy nedávno prohlásil, že chce „celou Alianci strhnout k lepším výkonům a vybudovat silnější pakt“.
V čem je problém? Na plánovaném listopadovém setkání zemí NATO v Polsku se měli podle původního plánu sejít všichni členové Aliance.
Jenomže z výsledných pozvánek zaslaných Pentagonem nakonec vyplynuly dvě šokující skutečnosti: pozvání neobdržely dvě jaderné mocnosti, tedy Velká Británie a Francie, a dokonce ani tři státy nejvíce ohrožené případnou ruskou agresí – Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Pro země Pobaltí je americká nevšímavost navýsost nepochopitelná. Všechny tři vzorně vydávají přes 3,5 procenta HDP na svou obranu.
Bílý dům na žádost o komentář k tomuto kroku nereagoval a Pentagon se odmítl vyjádřit, píše Politico.
Náměstek Colby každopádně razí menší formáty aliančních jednání dlouhodobě. V minulosti například prosazoval myšlenku, že Německo musí vojensky zesílit, aby dokázalo zadržet Rusko, zatímco Spojené státy by přesunuly vojáky k řešení hrozby ze strany Číny.
Jeho kroky navíc silně rezonují s rétorikou šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Americký prezident NATO často tvrdě kritizuje a opakovaně vyvolává spory se samotnými členskými státy. V minulosti například naprosto šokoval spojence, když Dánsku hrozil, že anektuje Grónsko.
Výběrové dělení Američanů na vzorné a zlobivé každopádně naráží na ostrou kritiku i u samotných pozvaných států. Diplomaté vůbec nechápou, proč americké ministerstvo obrany ukazuje na některé země prstem a nebo ignoruje obranné giganty typu Velké Británie.
„Pokud Američané začnou kádrovat spojence na ty poslušné a neposlušné, přinese to obrovské riziko pro samotný Washington,“ varoval pod podmínkou anonymity jeden ze zástupců evropských vlád. Z pohledu Evropy pak takové dělení znamená absolutní katastrofu.
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