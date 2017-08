Dělej si, co chceš, ale nenech se chytit. Lady Diana syny vychovala po svém, monarchii učila emocím

před 26 minutami

Přesně před dvaceti lety zemřela princezna Diana. Dodnes je vnímána jako někdo, kdo do britské královské rodiny vnesl svěží vzduch a naučil ji, že i monarchové jsou obyčejní lidé.

Londýn - "Ano, samozřejmě," odpověděla bez náznaku pochyb princezna Diana, když se jí v roce 1981 v den jejího zasnoubení s Charlesem jeden novinář zeptal, zda jsou zamilovaní.

"Ať už láska znamená cokoliv," odvětil po chvíli princ Charles.

Jak Diana po letech přiznala, nejen tato Charlesova slova ji šokovala. Celé "naaranžované" manželství, které nakonec s potížemi vydrželo patnáct let, pro ni podle jejích slov bylo utrpením a dohnalo ji až k myšlenkám na sebevraždu.

O tu se podle svých výpovědí i opakovaně pokusila. Osudnou se jí ale stala až dopravní nehoda 31. srpna 1997. Na den před dvaceti lety.

Otevřeně promluvila o psychických potížích

Přestože Diana zemřela v pouhých šestatřiceti letech, zanechala za sebou velký odkaz. Změnila kulturu do té doby striktní a zdrženlivé monarchie ve Velké Británii.

Jako vůbec první člen královské rodiny otevřeně promluvila o svých psychických problémech. Trpěla depresemi a ruku v ruce s tím šla i bulimie. Její příznivci ji za veřejné přiznání milovali a obdivovali. Od nepřátel se jí dostalo posměchu.

Psychiku jí už odmala podlamovalo zřejmě i nestabilní rodinné zázemí. Lady Diana Frances Spencerová se narodila 1. července 1961 v Sandringhamu na východě Anglie. V roce 1969 se její rodiče rozvedli a matka od nich odešla. Ona, její dvě starší sestry a bratr připadli do péče otce.

Diana byla plaché dítě. Měla ráda balet, ale vyrostla v dívku, která byla se svými 178 centimetry příliš vysoká na to, aby se mohla baletu věnovat profesionálně.

Školu opustila v šestnácti letech a záhy se přestěhovala do Londýna, kde pracovala jako učitelka v mateřské škole.

O roky později, když už byla členkou monarchie, si ji veřejnost zamilovala mimo jiné i proto, s jakou přirozeností se chovala k dětem napříč různými charitami, jež podporovala.

Na začátku 90. let se nejstarší syn dosavadní britské královny Alžběty II. potýkal s problémem najít ženu vhodnou pro královskou monarchii. Diana působila jako slušně vychovaná dívka a také snadno ovlivnitelná.

Než se zasnoubili, viděli se celkem jen třináctkrát. Diana později prozradila, že se od ní očekávalo, že bude Charlese oslovovat "sire".

Místo nažehlených košil fotbalové zápasy

Diana do královského paláce přinesla obrovskou dávku upřímnosti, volnosti a přirozenosti.

Když se její manželství definitivně rozpadlo, nešetřila Diana kritikou královské rodiny. Obvinila ji z kultury zavřených dveří i ze sexuálního pokrytectví.

Své dva syny, Williama a Harryho, vychovávala po svém. Vyhýbala se tradičnímu dětství, na jaké byli potomci monarchů zvyklí. Namísto čistých nažehlených košil a tichému chování dala přednost hlučným fotbalovým zápasům.

"Byla naším tajným spiklencem," vypráví princ Harry v novém televizním dokumentu "Diana, naše matka: její život a odkaz", který vznikl ku příležitosti dvacátého výročí Dianina úmrtí.

Harry dodal, že jedním z matčiných hesel bylo "Dělej si, co chceš, hlavně se u toho nenech chytit".

Na veřejnosti se Diana často smála nebo brečela. William a Harry shodně tvrdí, že je jejich matka naučila nepotlačovat emoce. Bylo jim patnáct a dvanáct let, když zemřela.

Americký list The New York Times popisuje její život jako nepředvídatelnou divokou kartu a její smrt jako něco, co v britské společnosti vyvolalo burcující efekt.

"Drbeme ji, jako kdyby právě opustila pokoj," napsal v rozsáhlém textu o princezně Dianě pro britský list The Guardian novinář Hilary Mantel.

Když Diana zemřela, neunikla v napjaté atmosféře ostré kritice ani královna. Řada lidí ji kritizovala za to, že s projevem ke smrti Diany čekala pět dní. Na tu dobu se i s vnuky uchýlila do letního sídla královské rodiny - do zámku Balmoral ve východním Skotsku.

Jak ale o několik let později popsala její sestřenice a blízká kamarádka v jednom Margaret Rhodesová, královna se tak rozhodla z jednoduchého důvodu - chtěla upřednostnit roli babičky před rolí panovnice. Stejně jako Dianinou největší snahou bylo poskytnout synům normální dětství.

Podle některých hlasů Diana "učila" lidi, aby se spíše řídili svými emocemi než názory expertů. Americký list The New York Times jako příklad uvádí dokonce i referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, které proběhlo minulý rok.

Diana média přitahovala a zároveň se je snažila ochočit. Nepovedlo se. Právě tisk se jí stal osudnou. Zemřela v pařížském tunelu, když se v autě společně se svým přítelem snažila ve vysoké rychlosti uprchnout bulvárnímu novinářovi.