Děláte historickou chybu, vmetl Trumpovi zhrzený Zelenskyj. Navrhl zásadní ústupek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hledá způsob, jak si udržet americkou podporu v době rostoucího napětí s administrativou Donalda Trumpa. Podle něj by Ukrajina mohla omezit údery na ruskou energetiku výměnou za další střely Patriot, zároveň ale upozornil na zdržování dodávek i oslabení sdílení důležitých informací, k nimž poslední dobou často dochází.
„Můj poslední návrh byl: nebudeme útočit na ruskou naftu, vy nám dáte rakety pro systémy Patriot, abychom ochránili naše zařízení,“ řekl Zelenskyj v neděli podle Bloombergu.
Reagoval tak na tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, který žádá omezení ukrajinských útoků na ruskou energetickou infrastrukturu. Washington se snaží mimo jiné řešit růst cen pohonných hmot, za který podle šéfa Bílého domu nemůže jeho válka v Íránu, ale právě útoky Ukrajinců.
Zelenskyj, jehož vztah s americkým prezidentem nyní dosahuje nového dna, zároveň varoval před důsledky případného sbližování Washingtonu s Moskvou. „Pokud tyto dvě země budou spolu, neuspějeme a nebudeme schopni obstát,“ řekl v nedělním rozhovoru pro NBC News. Případné přiklonění Spojených států k Rusku označil za „historickou chybu“.
Zpravodajské informace
Ukrajina přitom podle prezidenta Zelenského nadále potřebuje americké zpravodajské informace, zejména upozornění na odpaly ruských balistických raket. Spojené státy jejich sdílení na několik dní přerušily, následně je ale obnovily.
„Pouze Spojené státy mají tyto jedinečné informace, aby nám řekly, kdy Rusko použije balistické rakety. Během tří dnů balistických útoků jsme je nedostávali,“ postěžoval si Zelenskyj v televizi NBC. Po obnovení spolupráce Washingtonu nicméně poděkoval: „Jsme za to velmi vděční. Teď to funguje.“
Dalším problémem jsou omezení satelitního připojení Starshield, vojenské verze služby Starlink provozované společností SpaceX Elona Muska.
Zelenskyj podle Bloombergu uvedl, že omezení rychlosti připojení podle něj nejsou pouhým technickým problémem. Ukrajinská armáda satelitní komunikaci využívá při řízení operací i při obraně proti ruským dronům.
Stále ale není jasné, kdo za omezení může. Agentura Reuters v pátek informovala, že příkaz k omezení systému Starshield „vyšel z Bílého domu“, což Trump na dotaz novinářů komentoval tím, že to nebyl on a že si nemyslí, že to byl Elon Musk.
Klíčové rakety zaplatilo NATO
Zelenskyj zároveň upozornil, že Spojené státy zdržují dodávky protiletadlových střel Patriot, za které už Ukrajina zaplatila v rámci programu PURL financovaného spojenci NATO. Washington podle něj schválil pouze část objednaných dodávek, zatímco zbytek zůstává zablokovaný.
„Americká strana schválila dodávku pouze některých z nich, ale ne zbytku,“ uvedl pro Bloomberg. Ukrajina podle něj v současnosti dostává jen 12 interceptorů Patriot měsíčně, přibližně čtvrtinu tempa za vlády Joea Bidena. Tato čísla americká vláda veřejně nepotvrdila.
Navzdory sporům s Trumpovou administrativou Zelenskyj zdůraznil, že je připraven pokračovat v jednáních. Doufá, že se se zástupci amerického prezidenta podaří domluvit další diplomatické kroky. Současně však varuje, že bez pokračující americké podpory bude schopnost Ukrajiny bránit se ruské agresi výrazně oslabena.
Mohlo by vás zajímat: Nejmocnějšímu muži světa hrozí potupa. „Teče mu do bot, brousí ale nože,“ míní expert
Provokatérka s přezdívkou „rudá pornografka“. Elfriede Jelineková slaví 80 let
Jako jízlivá, až sžíravě ironická kritička mezilidských vztahů i poměrů v Rakousku se ve svém díle projevuje tamní spisovatelka a dramatička Elfriede Jelineková. Levicová autorka, celý život silně politicky angažovaná, se nejen v německy mluvících zemích proslavila díly, která jsou pro měšťáky trochu „silná káva“.
ŽIVĚ Rusové v noci cílili na Kyjev. Rakety zasáhly školu i stanici metra
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Zahynula 21letá dívka, napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti Telegram. Ruské rakety zasáhly v kyjevských čtvrtích i vzdělávací a zdravotnické zařízení, uvedly úřady. Kličko později informoval, že poškození rovněž utrpěla jedna ze stanic tamního metra.
Pouliční násilí překročilo hranice. Rabování, slzný plyn, vyděšení turisté v Miláně
V centru Milána se v neděli druhým dnem střetli s policií mladí lidé. Podle agentur ministr vnitra Matteo Piantedosi večer oznámil, že policie zadržela na 200 lidí. Většině zadržených nebylo ještě 18 let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.
Rusku se rozpadají letadla. Záchranu hledá, kde se dá
Ruské aerolinky mají stále větší problém udržet své letouny ve vzduchu. V současnosti je totiž odstavena až pětina celkové flotily, kterou z velké části stále tvoří západní letouny. Kvůli sankcím je přitom pro Rusko stále složitější je udržet funkční vlastními silami a domácí stroje zatím nemohou jejich roli převzít. Moskva tak nyní hledá pomoc, kde to jde.
Letadlo z Tel Avivu muselo po výhrůžce bombou nouzově přistát v Sofii
Civilní dopravní letadlo na lince z Tel Avivu do Vídně muselo v neděli večer nouzově přistát v bulharském hlavním městě Sofii kvůli výhrůžce bombovým útokem, oznámila bulharská televize BNT. Agentura Reuters v pondělí ráno napsala, že se při následné kontrole na palubě nenašlo nic nebezpečného.