"Dělali šílené věci." Po ruské okupaci vesničané chodí raději jen po asfaltu

Vesnice Bohorodične v Doněcké oblasti na Ukrajině čtrnáctkrát změnila vedení, říkají místní obyvatelé, kterých na místě žije pouze sedm. Ukrajinci a Rusové si osadu předávali z ruky do ruky a z vesnice nakonec zůstaly převážně trosky. Zbylí obyvatelé přebývají ve zničených domech, a pro chleba a humanitární pomoc se dokonce musí brodit přes řeku.

Ještě před šesti měsíci byla Bohorodične intenzivním bojištěm. Jeden ze sedmi současných obyvatelů Mykola v té době odmítl nabídku se evakuovat, s kterou za ním přišli ukrajinští i ruští vojáci. "Řekl jsem jim: 'Jděte do p*dele, nikam nejdu.'" popisuje Mykola reportérovi Current Time Borisi Sačalkovi, který na místě natáčel, jak odmítl ruské jednotky.

Podle Ukrajince příchozí Rusové ve vesnici dělali šílené věci. "Byli opilí a bylo jim to úplně ukradené. Řekl jsem jim: 'Co jste to udělali, vy idioti?' Zničili pravoslavný kostel moskevského patriarchátu. Proč, do p*dele?" říká Mykola s tím, že po hádce s vojáky ho Rusové zajali a snažili se od něj zjistit, kde se nacházejí ukrajinské jednotky.

Po svém odchodu ruští vojáci osadu Bohorodične silně zaminovali. Ve vesnici se okolo silnic nacházejí cedule, které před minami varují. Většina domů ve vesnici je zničená a zbývající obyvatelé žijí ve sklepích či stodolách. Problém mají nejen s bydlením, ale i s dopravovanou humanitární pomocí. Kvůli zřícenému mostu se musí i pro chleba brodit místní řekou. "Když jsem odjížděl, bylo tady několik zničených domů, ale když jsem se vrátil, nenašel jsem dům, který by nebyl nepoškozený. Bylo to šokující," popisuje Ukrajinec Jurij.

Válka na Ukrajině kromě Bohorodične zničila desítky či stovky dalších osad. Sedm obyvatel obce Bohorodične doufá, že ji půjde znovu obnovit. Nevědí však, jak dlouho to bude trvat. Často už navíc není co obnovovat a nové domy bude třeba stavět od základů. "Odstraňuji suť, opravuji věci. Všechno je zarostlé. Musíte pracovat postupně. Co jiného mám dělat? Nedělat nic? Musíme mít naději, víru. Věřit v Boha a přežít. Možná bude všechno v pořádku," uzavírá Mykola.

Video: Nekonečný zmar. Jako by Rusové ani neměli mozky, tvrdí Ukrajinci ze zničeného města (20. 3. 2023)