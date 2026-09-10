„Dělá stejnou chybu jako třetí říše.“ Polský ministr řekl, v čem se Putin přepočítal

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski přirovnal ruské útoky na ukrajinská města k bombardování Londýna nacistickým Německem. Vladimir Putin podle něj opakuje chybu, kterou před desítkami let udělala třetí říše.
Sikorski v rozhovoru pro stanici Polsat News připomněl nacistické útoky balistickými raketami V2 na Londýn z konce roku 1944. Přestože při nich zemřelo na 10 tisíc lidí, Německu to k vítězství nepomohlo.
„Myslím, že Putin dělá stejnou chybu jako třetí říše, když bombardovala Londýn,“ řekl Sikorski. A hned také vysvětlil, v čem podle něj spočívá hlavní omyl Kremlu: „Za prvé, když zaútočí na město a zabijí dva až dvanáct lidí denně, nijak to neovlivní schopnost ukrajinské armády bránit Donbas.“
Moskva podle něj může zároveň spoléhat na to, že se jí nepřetržitými údery podaří zlomit civilisty a podkopat jejich důvěru v ukrajinskou vládu.
„Němci na to spoléhali, když bombardovali Coventry nebo Londýn. Do určité míry na to spoléhali i spojenci, když bombardovali Hamburk, Berlín nebo Drážďany. V obou případech to však mělo opačný efekt. Když jsou lidé napadeni, semknou se kolem své vlády,“ upozornil ministr.
Patrioty pro Ukrajinu? Polsko řeší těžké dilema
Na otázku, zda by měla Ukrajina nadále dostávat nedostatkové protiletadlové rakety pro systémy Patriot, Sikorski odpověděl přirovnáním: „Požaduje to i vrchní velitel NATO. Když sousedovi hoří dům a vy máte kbelík vody, je dobré mu pomoct.“
Zároveň však poznamenal, že další dodávky jsou vždy obtížným rozhodnutím. „Těchto raket je objektivně nedostatek,“ upozornil Sikorski.
Dodávky střel navíc v Polsku vyvolaly ostrý politický spor. Zatímco opozice vládu kritizuje, že dodávkami strategicky důležitého vybavení ohrožuje vlastní obranu, vláda ve Varšavě namítá, že předané rakety představují jen malou část polských zásob.
Sikorski proto odmítl přímo potvrdit, zda Polsko v tuto chvíli Ukrajině další rakety poskytne: „Není to moje rozhodnutí. Pan prezident (Karol Nawrocki) má v tomto směru zvláštní vztah se Spojenými státy a jde o americkou iniciativu.“
Závěrem však zdůraznil, že Ukrajina je pro Polsko klíčovým spojencem, který pomáhá chránit jeho hranice před ruskými tanky. „Tyto rakety by ničily ruské střely směřující na města. Nejsou to tedy jednoduchá rozhodnutí,“ uzavřel polský ministr.
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