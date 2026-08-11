Tah šachistkou nevyšel, Maďarsko povede právník. Opozice odmítla volit

Maďarský parlament v úterý zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým maďarským prezidentem, uvedly tiskové agentury. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany Tisza, která má ve 199členném parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. V tajném hlasování Baku podle maďarské tiskové agentury MTI podpořilo 140 poslanců.
Volba představuje symbolický krok ve snaze premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého ministerského předsedy Viktora Orbána, uvedla agentura Reuters.
Předchozího prezidenta Tamáse Sulyoka, zvoleného v Orbánově éře, odvolal nový parlament ústavním dodatkem, přijatým hlasy poslanců současné vládní strany. Prezidentské pravomoci prozatímně převzala předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová.
V projevu proneseném po složení prezidentské přísahy Baka kritizoval předchozí vládu. Během Orbánova působení u moci „si jedna strana uzurpovala stát“, jednotlivé složky moci nebyly oddělené a systém brzd a protivah nefungoval.
Tvořit novou budoucnost pro Maďarsko ale podle Baky vyžaduje spravedlnost i zdrženlivost. „Určitě nemůžeme dělat jednu věc, nemůžeme budovat nové Maďarsko na základě msty,“ prohlásil. Uvedl také, že politická změna by neměla znamenat, že se lidé budou muset bát, být zticha nebo se cítit jako outsideři ve vlastní zemi.
Baka se nejvyššího úřadu ujme osmý den po svém zvolení, tedy 19. srpna.
Poslanci Orbánovy strany Fidesz před dnešním hlasováním uvedli, že spolu s křesťanskými demokraty (KNDP) budou volbu i inauguraci prezidenta bojkotovat.
Prohlášení zákonodárců strany Fidesz označilo úterní volbu za „úplné dno“ maďarské demokracie v éře po pádu komunismu. Mandát prezidenta Sulyoka byl vládnoucí stranou Tisza ukončen „svévolně a nelegitimně“, volba nového prezidenta bude „rovněž nelegitimní“, a na tom se Fidesz a KDNP nebudou podílet, citovala agentura MTI z prohlášení. To také uvedlo, že András Baka „není způsobilý“ ztělesňovat jednotu národa.
Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar přitom slíbil, že obnoví demokratické standardy v zemi.
Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující jeho mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.
Třiasedmdesátiletý právník Baka působil jako vysokoškolský pedagog, soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a také jako předseda maďarského nejvyššího soudu. Tisza ho na post hlavy státu navrhla o víkendu. Minulý měsíc Magyar nabídl prezidentskou funkci známé šachistce Judit Polgárové, která ale odmítla.
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, hlava státu má nicméně pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.
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