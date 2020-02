Merkelová 2.0 neuspěla. Projděte si, kdo všechno bojuje o křeslo německého kancléře

Co znamená odchod Krampové-Karrenbauerové?

Annegret Krampová-Karrenbauerová oznámila své rozhodnutí odejít kvůli politické krizi ve spolkové zemi Durynsko. Ta propukla poté, co tamní křesťanští demokraté (CDU) hlasovali spolu se zástupci krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) pro nového ministerského předsedu. Vedení strany přitom spolupráci s AfD odmítá.

Politička přezdívaná AKK v pondělí oznámila, že hodlá v čele křesťanských demokratů zůstat tak dlouho, dokud strana nevybere nástupce. Ten by zároveň měl vést stranu do parlamentních voleb na podzim příštího roku.

Pro CDU nezvyklé oddělení rolí volebního lídra a stranického šéfa, pro které se rozhodla před dvěma lety kancléřka Angela Merkelová, stranu podle Krampové-Karrenbauerové oslabilo.

CDU je nyní rozdělená mezi zastánce smířlivější a středově orientované politiky, kterou zastávala právě Merkelová, a mezi ty, podle kterých by se konzervativní strana měla víc obracet na voliče z řad zastánců tradičních hodnot a menších zásahů státu do ekonomiky. Kdo bude mít navrch? To rozhodne do velké míry i jméno nástupce Krampové-Karrenbauerové.