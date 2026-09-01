Dcera první dámy v matčiných stopách. I ona si našla svého "Macrona"

„Historie se opakuje,“ píší francouzská média. Dcera Brigitte Macronové (kterou od jejího muže, francouzského prezidenta, dělí téměř 25 let) má nového partnera. Dvaačtyřicetiletá právnička Tiphaine Auzièreová má „románek“ s o dvacet let mladším studentem Antoinem Lecomtem. Dvojice svůj vztah nyní veřejně potvrdila na sociálních sítích.
Lecomte zveřejnil na Instagramu fotografie a video ze společné cesty do Amsterodamu. Na cestu vyrazili dodávkou a ve městě navštívili výstavy a památky. „48 hodin v Amsterodamu s madame,“ napsal zamilovaný dvaadvacetiletý mladík k jednomu ze svých příspěvků.
Tiphaine Auzièreová současně zveřejnila záběry ze společné dovolené, píše například francouzský deník Le Parisien.
Jejich vztah podle francouzských médií začal letos v létě v přímořském letovisku Le Touquet na severu Francie. Právě tam se Auzièreová měla seznámit s Lecomtem, který se věnuje kitesurfingu – sportu spočívajícím v jízdě po vodě na speciálním prkně za využití tažného draka. Podle magazínu Gala „přeskočila mezi dvojicí jiskra velmi rychle“.
Jak matka, tak dcera
Lecomte se přitom nevěnuje pouze studiu. Založil vlastní značku Mission Kiteboarding zaměřenou na vybavení právě pro kitesurfing. Sportu se věnuje také závodně a v roce 2025 podle francouzských médií skončil třetí v mezinárodní soutěži.
Auzièreová, nevlastní dcera francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, je právnička specializující se na pracovní a sociální právo a vede vlastní advokátní kancelář. Před novým vztahem žila zhruba 15 let s lékařem Antoinem Choteauem, s nímž má dvě děti.
Pozornost francouzských médií však poutá především jiná věc. Vztah nápadně připomíná manželství její matky. Brigitte Macronovou a jejího manžela, prezidenta Macrona, dělí více než 24 let.
Ti se seznámili v 90. letech, když bylo Macronovi 15 let a Brigitte byla jeho učitelkou francouzštiny. Jejich vztah se podle pozdějších vyjádření rozvinul až následně.
Le Parisien vztah dcery první dámy popsal titulkem „Stejně jako Brigitte, i ona poslouchá své srdce“. Podle zdroje magazínu Gala mají Tiphaine a její nový partner společnou zálibu v cestování, sportu a podnikání.
Francouzská média nyní spekulují také o tom, jak na nový vztah reaguje rodina. Podle zdrojů citovaných francouzskými médii Brigitte Macronová dceřin nový vztah respektuje a má z něj radost.
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