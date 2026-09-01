Přeskočit na obsah
Benative
1. 9. Linda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dcera první dámy v matčiných stopách. I ona si našla svého "Macrona"

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

„Historie se opakuje,“ píší francouzská média. Dcera Brigitte Macronové (kterou od jejího muže, francouzského prezidenta, dělí téměř 25 let) má nového partnera. Dvaačtyřicetiletá právnička Tiphaine Auzièreová má „románek“ s o dvacet let mladším studentem Antoinem Lecomtem. Dvojice svůj vztah nyní veřejně potvrdila na sociálních sítích.

Nevlastní dcera francouzského prezidenta Tiphaine Auzièreová s Antoinem Lecomtem na cestě po Amsterodamu.
Nevlastní dcera francouzského prezidenta Tiphaine Auzièreová s Antoinem Lecomtem na cestě po Amsterodamu.Foto: Antoine Lecomte – Instagram / antoine.lcmte
Reklama

Lecomte zveřejnil na Instagramu fotografie a video ze společné cesty do Amsterodamu. Na cestu vyrazili dodávkou a ve městě navštívili výstavy a památky. „48 hodin v Amsterodamu s madame,“ napsal zamilovaný dvaadvacetiletý mladík k jednomu ze svých příspěvků.

Tiphaine Auzièreová současně zveřejnila záběry ze společné dovolené, píše například francouzský deník Le Parisien.

Jejich vztah podle francouzských médií začal letos v létě v přímořském letovisku Le Touquet na severu Francie. Právě tam se Auzièreová měla seznámit s Lecomtem, který se věnuje kitesurfingu – sportu spočívajícím v jízdě po vodě na speciálním prkně za využití tažného draka. Podle magazínu Gala „přeskočila mezi dvojicí jiskra velmi rychle“.

Jak matka, tak dcera

Lecomte se přitom nevěnuje pouze studiu. Založil vlastní značku Mission Kiteboarding zaměřenou na vybavení právě pro kitesurfing. Sportu se věnuje také závodně a v roce 2025 podle francouzských médií skončil třetí v mezinárodní soutěži.

Reklama
Reklama
Brigitte Macronová se svým manželem Emmanuelem Macronem.
Brigitte Macronová se svým manželem Emmanuelem Macronem.Foto: Reuters

Auzièreová, nevlastní dcera francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, je právnička specializující se na pracovní a sociální právo a vede vlastní advokátní kancelář. Před novým vztahem žila zhruba 15 let s lékařem Antoinem Choteauem, s nímž má dvě děti.

Pozornost francouzských médií však poutá především jiná věc. Vztah nápadně připomíná manželství její matky. Brigitte Macronovou a jejího manžela, prezidenta Macrona, dělí více než 24 let.

Související

Ti se seznámili v 90. letech, když bylo Macronovi 15 let a Brigitte byla jeho učitelkou francouzštiny. Jejich vztah se podle pozdějších vyjádření rozvinul až následně.

Le Parisien vztah dcery první dámy popsal titulkem „Stejně jako Brigitte, i ona poslouchá své srdce“. Podle zdroje magazínu Gala mají Tiphaine a její nový partner společnou zálibu v cestování, sportu a podnikání.

Reklama
Reklama

Francouzská média nyní spekulují také o tom, jak na nový vztah reaguje rodina. Podle zdrojů citovaných francouzskými médii Brigitte Macronová dceřin nový vztah respektuje a má z něj radost.

Mohlo by vás zajímat: Jen 12 metrů nad stadionem a pod nimi 60 tisíc lidí. Riskantní průlet obřích strojů rozvířil vášně

Spektakulární přelet nad stadionem předcházel rugbyovému utkání mezi Jižní Afrikou a Novým Zélandem | Video: X/Aviation et al
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

Zavřeme čtyři továrny, požaduje vedení Volkswagenu

Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. S odvolání na interní dokument to v úterý napsal web WirtschaftsWoche. Výroba v továrnách v Emdenu a Zwickau (Cvikov) by měla skončit v roce 2031, v Hannoveru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034. Mluvčí Volkswagenu, kterého oslovila agentura Reuters, se ke zprávě odmítl vyjádřit.

Následky ruských útoků v Kyjevské oblasti. Snímek z 1. září 2026.
Následky ruských útoků v Kyjevské oblasti. Snímek z 1. září 2026.
Následky ruských útoků v Kyjevské oblasti. Snímek z 1. září 2026.

ŽIVĚ Dětský smích vystřídaly exploze. Letecký poplach narušil první školní den v Kyjevě

Hodiny poté, co ruské balistické střely v noci otřásaly Kyjevem, se v úterý nad školním hřištěm v kyjevské čtvrti Oboloň vznášely balonky. Rodiče a děti v slavnostním oblečení se shromáždili za doprovodu hudby, odhodlaní oslavit tradiční začátek školního roku. Během několika sekund se však rozezněl poplach a dav se rozprchl. Dětský smích a hudbu vystřídaly vzdálené exploze, napsala agentura AP.

Reklama
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN; na archivním snímku) akvizici provozovatele plynovodů NET4GAS státním podnikem ČEPS v roce 2023 zdůvodňoval potřebou stabilní firmy pro přepravu plynu, který by měl hrát významnou roli při dekarbonizaci tuzemské energetiky.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN; na archivním snímku) akvizici provozovatele plynovodů NET4GAS státním podnikem ČEPS v roce 2023 zdůvodňoval potřebou stabilní firmy pro přepravu plynu, který by měl hrát významnou roli při dekarbonizaci tuzemské energetiky.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN; na archivním snímku) akvizici provozovatele plynovodů NET4GAS státním podnikem ČEPS v roce 2023 zdůvodňoval potřebou stabilní firmy pro přepravu plynu, který by měl hrát významnou roli při dekarbonizaci tuzemské energetiky.

ČEPS podal trestní oznámení kvůli pochybnostem kolem nákupu Net4Gas

Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodů Net4Gas. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. ČEPS to oznámila v úterý, ale bližší informace o tom, proti komu oznámení míří, ani podrobnosti výsledků auditu firma neuvedla.

Reklama
Reklama
Reklama