Dcera exprezidenta zadržovaného v Haagu chce kandidovat na prezidentku Filipín

Filipínská viceprezidentka Sara Duterteová uvedla, že bude kandidovat na prezidentku ve volbách v roce 2028. Informovala o tom agentura AFP, podle níž se Duterteová ke kandidatuře rozhodla po opakovaných sporech se současnou hlavou státu Ferdinandem Marcosem mladším. Duterteová je dcerou bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, který je v současnosti zadržován v Haagu kvůli obvinění z vražd.
"Nabízím svůj život, svou sílu a svou budoucnost do služeb našeho národa," uvedla politička při oznámení kandidatury. "Jsem Sara Duterteová a kandiduji na prezidentku Filipín," dodala.
Prezident může na Filipínách podle ústavy vykonávat pouze jedno šestileté funkční období. Znamená to, že současný prezident Marcos mladší se nemůže ucházet o znovuzvolení.
Duterteová je dcerou někdejšího prezidenta Rodriga Duterteho, jenž je v současnosti zadržován v Haagu v souvislosti s obviněními z vražd spáchaných během jeho „války proti drogám“, a to jak z doby jeho působení v čele města Davao, tak z období jeho prezidentského mandátu.
Očekávalo se, že Duterteová po volbách v roce 2022 nahradí v prezidentském úřadě svého otce. Nakonec se ale prezidentské kandidatury vzdala ve prospěch Marcose mladšího, s nímž uzavřela spojenectví, a byla zvolena viceprezidentkou. Toto spojenectví mezi dvěma soupeřícími dynastiemi se však rychle rozpadlo a nahradily ho opakované veřejné konflikty.
V listopadu 2024 během tiskové konference Duterteová uvedla, že si najala atentátníka, aby zabil prezidenta a jeho manželku, pokud by se sama stala obětí vražedného spiknutí. Později popřela, že by šlo o výhrůžku smrtí, a svá slova popsala jako výraz "zděšení" nad selháními filipínského prezidenta.
"Pane Babiši, můžete to zastavit." Minář vyslal premiérovi vzkaz . Zaplní Letnou?
Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář stupňuje tlak na vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Po únorové demonstraci v centru Prahy, kam podle organizátorů dorazily desetitisíce lidí, chystá další mobilizaci – tentokrát na pražské Letné. V pořadu Spotlight Terezy Engelové Minář exkluzivně vyzval předsedu vlády Babiše k osobnímu setkání a k veřejné debatě.
Polský Krakov pokusně nasadí holubům ve městě antikoncepci
Jihopolský Krakov zavede pilotní program, v rámci kterého nasadí holubům antikoncepci. Podle polských médií zástupci města i odborníci ujišťují, že půjde o bezpečný prostředek. Cílem programu je zlepšení kondice holubů a omezení problémů spojovaných s jejich přemnožením, tedy nemocí nebo potížemi s dostupností potravy.
ŽIVĚZelenskyj uvedl, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
„Zavazuje mě to víc, než jsem si myslel.“ Pavel vyjmenoval podmínky své kandidatury
„Pane prezidente, nemám otázku, ale spíš apel – abyste znovu kandidoval,“ řekl jeden z návštěvníků diskuze na pražských Hájích. Podobná slova slyšel Petr Pavel už ráno, když navštívil základní školu v Letňanech. Pár lidí zmínilo obdobné přání i na dalších místech v Praze, kam hlava státu zamířila během nabitého úterního programu. Na Hájích pak Pavel zopakoval podmínky k obhajobě svého mandátu.
"Kde se tu vzal Jágr?" Gáborík vzpomíná nejen na OH: Kvůli hokeji jsem plakal dvakrát
Byl u toho, když šla ze Slováků na olympiádě hrůza. Hned dvakrát. V obou případech to sice končilo hořce, z posledního většího turnaje nejlepších proti nejlepším si ale Marián Gáborík přeci jen odnesl medaili. Teď bývalý fantastický útočník věří, že se slovenský hokej zase zvedá. A připomíná, že Čechy není radno odepisovat.