Dcera autokrata vs. zachránce chudého venkova. Peru čeká těsný boj o hlavu státu

V Peru se otevřely volební místnosti v druhém kole prezidentských voleb, píší agentury. Ve volbách proti sobě stojí jedenapadesátiletá pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcera bývalého autoritářského exprezidenta, a sedmapadesátiletý levicový poslanec Roberto Sánchez, jehož podporuje zejména chudý venkov.
Volební místnosti se zavřou v 17:00 místního času (22:00 SELČ). Podle posledních průzkumů se bude jednat o těsný souboj.
Podle agentur AFP a Reuters je největším tématem prezidentských voleb bezpečnost a vysoká kriminalita. Nedávný nárůst počtu vražd a případů vydírání v Peru vedl k rozsáhlým protestům, které vyvrcholily odvoláním bývalé prezidentky Diny Boluarteové.
V prvním kole voleb kandidovalo v dubnu rekordních 35 osob. Fujimoriová měla postup jistý už brzy po hlasování, jelikož dostala 17 procent hlasů. Sánchez se do rozhodujícího kola dostal jen těsně, přičemž dlouho nebylo jasné, zda nepostoupí krajně pravicový exstarosta Limy Rafael López Aliaga, který nakonec skončil třetí.
Fujimoriová, která se dříve snažila distancovat od autoritářské a tvrdé politiky svého otce Alberta Fujimoriho zaměřené na boj proti zločinu, ovšem první kolo vyhrála, když se opírala právě o jeho odkaz, píše Reuters. Boj svého otce proti levicovým komunistickým povstalcům zároveň přirovnala k současnému boji země s organizovaným zločinem.
Sánchez se podle expertů zaměří na druhý největší problém v Peru, kterým je nerovnost a socioekonomická propast mezi peruánskou metropolí a zbytkem země, zejména venkovem. Svým voličům slíbil rozsáhlé reformy, včetně nové ústavy a podpory investic ve venkovských oblastech.
Peruánci podle Reuters rozhodnou, zda si země po vzoru ostatních latinskoamerických zemí zvolí pravicového prezidenta, nebo se tomuto trendu postaví. Chile, Argentina, Kostarika a Ekvádor si ve svých posledních volbách zvolily zástupce pravice. Také v Bolívii skončila dvě desetiletí trvající socialistická vláda, když v loňském prezidentském souboji vyhrál křesťanskodemokratický senátor Rodrigo Paz.
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